يستمر معرض «هوريكا الكويت» في كسب ثقة اهم الشركات والجهات المعنية بالصناعات الغذائيـــــة والتجهيزات الفندقية، حيث اعلنت كل من شركة «فارم لاند» و«ستار فروت» للمواد الغذائية والخضار والفواكه عن رعايتهما الذهبية ومشاركتهما في فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليتيه سرفيسز» اللبنانية، في الفترة من 15 - 17 يناير 2018.



وقال مدير عام «فارم لاند» انطوان عبيد: «اننا بتنا نترقب (هوريكا الكويت) كل عام باعتباره اهم ملتقى من نوعه في الكويت وحيث تتلاقى الشركات المعنية بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقيــــة، ويمكننا القول انه لم يعد بوسع أي جهة ناشطة في هذا السوق البقاء خارج المعرض، وخاصة بالنسبة لشركة مثل (فارم لاند) المعنية مباشرة بهذا الحدث وفعالياته وعارضيه وعملائه ممن يهتمون جميعهم عن قرب بهذا السوق».

وتشتهر «فارم لاند» بمنتجاتها المميزة وايضا منتجاتها العضوية والعديد من المنتجات الأخرى، ما جعلها ذات سمعة واسعة في الخليج والشرق الأوسط.

وشدد عبيد على تطور «هوريكا الكويت»، لافتا إلى اهمية المعارض الغذائية في المنطقة والعالم «حيث ان رزنامة مواعيد المعارض العربية والاجنبية الدولية تكاد تغطي مدار السنة وتجمع تقريبا جميع مصنعي وموردي هذا القطاع، كما أن الكثير من الدول تدعم وتشجع صناعاتها الوطنية من أجل التواجد في مختلف المعارض وتحسين وتطوير صادراتها ومستوى وجودة منتجاتها».



وقال بيان صادر عن شركة «ليدرز جروب» المنظمة لهوريكا الكويت: «ان مشاركة ورعاية (فارم لاند) ترسخ اهمية معرضنا خاصة أنها علامة تجارية كويتية المنشأ تتمتع بحضور مميز في السوق الخليجي والخارج، اضافة إلى عدة مزايا وخصائص، حيث انها الوكيل الحصري لعلامة (بريزيدنت) العالمية، والعديد من أرقى المنتجات في عالم الالبان والأجبان».



من جانبه، قال المدير العام لشركة «ستار فروت» للمواد الغذائية والخضار والفواكه عبدالرحمن حسين سرور ان قطاع الغذاء والخضار والفواكه واحد من اهم القطاعات الرئيسية التي تحتاج اليها الكويت «للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تساعد الحكومة ومراكز القرار على تحقيق خططها المالية والاقتصادية والتنموية لما بعد انخفاض النفط».



وعن «هوريكا الكويت»، الذي يقام على ارض المعارض الدولية في مشرف، قال سرور انه «اثبت عن جدارة انه أهم فرصة من نوعه لالتقاء الفاعلين والمؤثرين في قطاع الغذاء والخضار والفواكه والقطاع الفندقي في الكويت، وخاصة بالنسبة لشركة مثل شركتنا التي تهتم بتسويق منتجات وبضائع مميزة لجميع العملاء من فنادق ومطاعم، بدليل الاقبال الواسع الذي شهده جناحنا في الدورات السابقة للمعرض».

وأكد أن الجمهور الكويتي يشكل سوقا كبيرا ويقدر أصناف الفواكه النادرة والمميزة التي تستوردها «ستار فروت» من مختلف انحاء العالم، اضافة إلى المنتجات المحلية. ولفت إلى توسع الشركة نحو بيع بضائعها مباشرة للجمهور «لنضيف بذلك قيمة جديدة لحضورنا منذ 34 سنة في هذا السوق الحيوي والبالغ الأهمية».



وعن الأهمية الاقتصادية للمعرض وقطاع الأغذية خلال هذه المرحلة، قال سرور: ان جميع الدول تولي اهتماما بالغا بالصناعات الغذائية، وقد بينت احدث الاستطلاعات المتخصصة أن الصناعيين الكويتيين يعتبرون الصناعة الغذائية واحدة من اهم ست صناعات رئيسية تحتاج اليها الكويت وتتطلب توفير بيئة مناسبة لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 8.3% سنويا حسب ما ورد في خطة التنمية.