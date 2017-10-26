الحساب يساعد أولياء الأمور في تحقيق الأهداف المستقبلية لأطفالهم من خلال الادخار





يوفر بنك الكويت الوطني للأطفال فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها لهم، حيث قدم البنك مؤخرا جوائز لعشرة أطفال محظوظين بقيمة 250 دينارا لكل طفل، وذلك في إطار حملة «وفر واربح مع باقة زينة». وتمت دعوة جميع الأطفال العشرة وأسرهم لحضور احتفال توزيع الجوائز في مهرجان «سحب الوطني الكبير» الذي أقيم في مجمع الأفنيوز.

وتسعى حملة «وفر واربح مع باقة زينة» على مساعدة الأطفال للتعرف على كيفية التوفير والتوعية المالية وكل ما يتعلق بالادخار والمعاملات المصرفية. ومن هذا المنطلق، يقدم بنك الكويت الوطني لعملاء حساب زينة، بالتعاون مع كيدزانيا، فرصة لدخول السحوبات ربع السنوية والفوز بجوائز قيمة تبلغ قيمة كل منها 250 دينارا.

وفاز بالجوائز كل من: فاطمة محمد حسن الحسيني، علي محمد علي بولند، حبيب صباح عبدالواحد الفرج، عبدالعزيز سعود اسماعيل الخالدي، عبدالرزاق عبدالعزيز سامي قاسم، علي شاهين علي السليطي، ميثم سالم يحيى عباس حبيب، دانه سليمان فيصل السجاري، محمد ميثم خليل سلطان، هديل جاسم علي الكندري.

وفي هذه المناسبة، علقت مدير أول - مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني آمال الدويسان قائلة إن «حملة وفر واربح مع باقة زينة» و«مهرجان سحب الوطني الكبير» من أهم وأكبر سحوباتنا على مدار العام. حيث يتعلم الأطفال أساسيات المعاملات المصرفية ويحصل عشرة محظوظين منهم على جوائز نقدية بقيمة 250 دينارا كويتيا تودع في حساباتهم البنكية.

ومن هذا المنطلق، يساهم البنك الوطني من جانبه في تحقيق أهدافه الرامية لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد من خلال تثقيف وتعليم الكوادر الشابة في المجتمع.

وبإمكان عملاء حساب زينة الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة المشاركة في الحملة، حيث يحصل العميل على فرصة لدخول السحب الشهري مقابل كل 10 دنانير يتم إيداعها في الحساب. كما بإمكان أولياء الأمور مضاعفة فرص دخول السحب لأطفالهم بواسطة الاستقطاع الشهري.

هذا، ويعمل حساب زينة للتوفير على مساعدة ودعم أولياء الأمور في تحقيق الأهداف المستقبلية لأطفالهم من خلال مساعدتهم للادخار نحو مصاريف الجامعة أو السفر أو غيرها من التكاليف المستقبلية. ويتم خلال السحب الربع سنوي اختيار عشرة فائزين محظوظين بإجمالي 40 فائزا على مدار العام، وتنتهي حملة «وفر واربح مع باقة زينة» في 31 ديسمبر 2017.