المؤتمر طرح أحدث الأفكار والاتجاهات المتطورة في عالم التسويق





قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته الاستراتيجية لفعاليات مؤتمر الكويت للتسويــــق والاتصـــال المؤسسي، والذي نظم في فنـدق جميـرا شاطئ المسيلة بحضور نخبة من العاملين في مجــال التسويق والاتصالات والإعلانـــــات والمبيعات من مختلف دول المنطقة.

وقد تضمنت فعاليات المؤتمــــر الكثيـــر من ورش العمل والجلسات الحوارية بقيادة نخبة من المتحدثين الذين ركزوا على دراسة بعض الحالات وطرح أحدث الأفكار والتقنيات والاتجاهات المتطورة في عالم التسويق المتغير باستمرار.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: ان مشاركة الدولي في هذا المؤتمر جاءت من منطلق إيمانه بأهداف الحدث الرامية إلى إنشاء منصة تفاعلية رفيعة المستوى تضم عددا من المؤسسات الأكاديمية والتجارية والحكوميـــــة وغير الربحية، ما يجعله بمنزلة فرصة ممتازة لإلهام المختصين في مجال التسويق واطلاعهـــم على أحدث الأفكار المبتكرة، مع تمكينهم من التواصل مع الخبراء وتبادل الخبرات مع العاملين في نفس المجال، ويساعدهم على التقدم في حياتهم المهنية مستقبليا.

كما أشار ناجيا إلى أن هذا الحدث يعتبر تعليميا وتوعويا بامتياز حيث ان المتحدثين ناقشوا كيف يتم وضع استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية الناجحة، مع توضيح كيفية التفاعل مع العملاء وإرضائهم للحفاظ عليهم، إلى جانب تسليط الضوء على التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويــــق الإلكتروني والافتراضــــي، ووسائـــــل الاتصـــالات التسويقية المتكاملة.