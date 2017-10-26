البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح





أجرى البنك الأهلي المتحد في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.



وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول عبدالله علي عبدالله على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: ماهر بدر السهيم، غلام رضا زارعي، حسنة براك مزعل، علي عبدالرحمن البدر، محمد جواد الأمير، وليد عبدالله المريخي، سارة عبداللطيف الصالح، عيسى عبدالحسين البلوشي، أحمد صالح الدعيج، نوير عليوي العنزي، محمد عبدالله حيدر، عائشة بشار العلي، فاطمة محمد نجم، خديجة حجي الشطي، حسين غلوم الأنصاري، علي راشد أحمد، فيصل محمد يوسف، هشام علي يوسف، حسين جميل الجاري، نهلة عباس حبيل، جوزيف انياكاتو متاي، باسم عبد الأمير عبدالله، ميان محمود ابراهيم، حنان نوح سعد، مسعود مجيد مهدي.

وأضاف البنك: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.