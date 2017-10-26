الهندي: الفرصة مواتية للشراء في وسط لندن بسبب انخفاض أسعار العقار والجنيه الإسترليني





أعلنت مديرة ادارة عقارات لندن في شركة بلوبرينت القابضة بشاير الهندي عن اطلاق مشروع جديد فاخر في غربي لندن، يحمل اسم وايت سيتي ويقع في الجهة الغربية لمنطقة نوتينغ هيل احدى أشهر المناطق السكنية الفاخرة في لندن ويعتبر وايت سيتي ليفينغ من الأحياء السكنية المفعمة بالحيوية حيث يتكون من مجموعة من الأبراج السكنية الفخمة وحدائق عامة للسكان وهو متصل مباشرة عن طريق جسر الى ويست فيلد أكبر مجمع تجاري في لندن ويحاذي المشروع محطتا أنفاق هامتان، مما يسهل الحصول على أقصى فوائد السرعة والخدمات الضرورية للوصول في أقصر وقت الى وسط مدينة لندن.



وبينت بشاير أن الاستثمار في العقارات البريطانية أثبت على مر السنوات أنه استثمار ناجح على مستوى النمو في قيمة الاستثمار، فمعدل النمو في العشرين سنة الماضية بلغ 200% أي بنسبة 10% سنويا، ناهيك عن أن بريطانيا تتميز بخدمات مصرفية متقدمة للمستثمرين في العقار البريطاني سواء بخدمات فتح الحساب أو القروض التي تمنح حتى نسبة 80% من قيمة العقار وبأسعار فائدة منخفضة جدا.



وأضافت الهندي أن المناخ الاقتصادي والسياسي يضيفان نوعا من الثقة للمستثمرين مقارنة بدول أخرى كما أن الأنظمة القضائية واضحة ومعدلات الفساد متدنية جدا.



وأكدت الهندي أن عقارات وسط لندن شهدت حركة تصحيحية في السنة الأخيرة نتيجة الارتفاع العالي الذي حققته بين 2011 و2015 وبررت هذه الحركة التصحيحية بالارتفاع المبالغ في الأسعار الذي حققته عقارات وسط لندن في تلك الفترة وبالاضافة الى مجموعة من القرارات الحكومية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ورسوم التسجيل العقاري مما سبب ارباكا للسوق، وأكدت بشاير أن سوق عقارات وسط لندن هو الذي تأثر بهذه القرارات فقط علما بأن بقية أنحاء لندن شهدت ارتفاعا في أسعار عقاراتها عن نفس الفترة.



ونوهت الهندي أن شمال أنجلترا شهدت نموا عاليا في أسعار العقارات باتجاه مغاير لتوقعات السوق وأضافت أن الفرصة الآن مواتية للراغبين في الشراء في وسط لندن بسبب الانخفاض بالأسعار وانخفاض سعر الجنيه الاسترليني علما بأن هذين العاملين لن يكون متوقعا استمرارهما طويلا في هذه المستويات المنخفضة مما يشكل عنصر جذب للمستثمرين.