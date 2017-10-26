أعلنت «زين السعودية» عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة، ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي للشركة.



وأوصى مجلس إدارة زين بخفض رأس المال بنسبة 38% إلى 3.6 مليارات ريال، من خلال إلغاء 220 مليون سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2.2 مليار ريال.



كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال إلى 9.6 مليارات ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال.



وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث، حيث حققت أرباحا قدرها 3 ملايين ريال، وذلك مقابل خسائر بلغت 266 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.