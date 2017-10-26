بهبهاني: «الأهلي» يسير في الاتجاه الصحيح.. والدليل نمو أرباحنا التشغيلية

مستمرون في اتباع نهجنا الإستراتيجي.. رغم التحديات والتنافسية

العقاد: مستمرون في السعي لاقتناص فرص إستراتيجية تعزز تواجدنا بأسواق المنطقة

افتتاح فرع جديد بمركز دبي المالي العالمي.. بانتظار الموافقات الرقابية

فعّلنا نظام الحاسب الآلي المصرفي بالكويت لتعزيز أنظمتنا





أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية، خلال فترة الـ 9 أشهر الاولى من 2017، بلغت 22.1 مليون دينار بزيادة بلغت 11.6% بالمقارنة بـ 19.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 71.2 مليون دينار بنهاية الربع الثالث، وبزيادة 8.5% بالمقارنة بـ 65.6 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016. وظل إجمالي موجودات البنك مستقرا عند مستويات 4.3 مليارات دينار، مع المحافظة على الجودة النوعية للأصول، كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.28% مع زيادة نسبة التغطية لتصل إلى 330%، بالمقارنة بـ 281% كما في ديسمبر 2016.



بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.76%، وهو معدل قوي.



في حين وصلت ربحية السهم 14 فلسا بالمقارنة بـ 12 فلسا في عام 2016 بنمو 16.7%.



إستراتيجية ناجحة



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «استمر البنك في تسجيل نتائج إيجابية خلال فترة الربع الثالث مع زيادة أرباحه التشغيلية لتصل إلى 71.2 مليون دينار.



ويرجع السبب في ذلك إلى التطبيق الناجح لاستراتيجيتنا بعيدة المدى وأسلوبنا الواقعي في العمل، مما يشير إلى أن مصرفنا يتحرك في الاتجاه الصحيح».



وأضاف بهبهاني: «احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك في شهر مايو الماضي، ونتطلع إلى بناء تاريخ حافل بالإنجازات لهذا البنك العريق.



وسوف نستمر في اتباع نهجنا الإستراتيجي والذي طالما طبقناه وأثبت نجاحه على مر السنوات، خاصة في ظل تحديات السوق والأجواء التنافسية القوية التي يشهدها السوق الكويتي».



مواصلة الإنجازات



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك ميشال العقاد: «يواصل البنك إنجازاته بتحقيق نمو قوي في الأسواق التي يعمل بها، على الرغم من التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية.



وقد قمنا بالتشغيل الفعلي لنظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد في الكويت خلال هذا الأسبوع لتعزيز أنظمتنا المصرفية، بعد التشغيل الناجح لهذا النظام في فرعي البنك بدولة الإمارات مطلع هذا العام».



وأضاف العقاد: «تسير التطورات التكنولوجية جنبا إلى جنب مع استراتيجيتنا لتبسيط الخدمات المصرفية «بنك أسهل»، والتي تهدف إلى راحة العملاء وتحقيق الأمان والسرعة في إنجاز معاملاتهم».



وأشار الى أن البنك «الأهلي الكويتي-مصر» قد سجل نموا ممتازا خلال السنة، وتم مؤخرا الاحتفال بافتتاح فرع جديد لينضم إلى الفروع الرئيسية المهمة العاملة في مصر.



وبالإضافة إلى هذا الفرع، سوف يتم افتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ونحن بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الرقابية في دولة الإمارات.



وأكد العقاد استمرار المساعي لاقتناص الفرص الإستراتيجية التي تخدم مصالح البنك وتعزز من وجوده في سوق الكويت والمنطقة ككل.

أرقام ذات دلالة

8٫5 % نمو الربح التشغيلي للبنك الى 71 مليون دينار

4.3 مليارات دينار أصول البنك لتحافظ على استقرارها

%2.3 نسبة القروض غير المنتظمة.. ومعدل تغطيتها 330%

%16.7 معدل كفاية رأسمال البنك