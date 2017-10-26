الائتمان سجل أقل نمو سنوي منذ 7 أشهر

إصدارات الدين العام نهاية أغسطس 10% إلى 4.56 مليارات دينار أحمد موسى

سجل ائتمان المصارف الكويتية نمواً طفيفاً خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نسبته 0.55% بالمقارنة مع شهر يوليو الذي سجل فيه الائتمان تباطؤا. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للكويتيين بنهاية شهر أغسطس 35.6 مليار دينار بزيادة 193 مليون دينار، مقارنة بحجم التسهيلات المقدمة نهاية يوليو والبالغة 35.3 مليار دينار.

وسجل الائتمان اقل نمو سنوي في أغسطس الماضي منذ 7 أشهر، حيث سجل ارتفاعا في أغسطس بنحو 3.23% بزيادة 1.11 مليار دينار، مقارنة بحجم الائتمان المسجل في أغسطس 2016 والبالغ 34.4 مليار دينار.

القروض الشخصية

وأظهرت الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعا في القروض الشخصية بنهاية أغسطس الماضي بالغا مستوى 14.78 مليار دينار، بزيادة 0.85% بالمقارنة مع يوليو الماضي بنحو 124 مليون دينار.

وحافظت القروض الشخصية على تسجيل نمو سنوي بلغ 3.4% بزيادة 488 مليون دينار عن قيمة القروض الشخصية في أغسطس من العام الماضي.

وضغطت القروض الاستهلاكية والقروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية على نمو القروض الشخصية، فيما نمت القروض المقسطة 1.1% شهريا لتصل إلى 10.7 مليارات دينار في نهاية أغسطس.

سجلت القروض المقدمة لشراء أوراق مالية خلال أغسطس نموا طفيفا بلغت نسبته 0.23% شهريا، مقارنة بشهر يوليو الماضي لتبلغ 2.64 مليار دينار، فيما سجلت تراجعا سنويا بلغت نسبته 11% بتراجع 328 مليون دينار.

أما القروض الاستهلاكية، فقد استقرت لتصل إلى 1.1 مليار دينار في نهاية أغسطس، فيما تراجعت سنويا بنسبة 5.4% لتواصل الانخفاض لأقل مستوياتها منذ 2013.

عاودت القروض الممنوحة للعقار التراجع الشهري لتهبط في أغسطس بنسبة 0.8% لتصل الى 8 مليارات دينار.

وفي أغسطس، تراجعت القروض الممنوحة لقطاع النفط بنحو 0.8% لتبلغ 1.2 مليار دينار، فيما سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 5% بالمقارنة مع أغسطس 2016.

وبنهاية أغسطس، قفزت إصدارات الدين العام لتبلغ 4.56 مليارات دينار مقابل مستوياتها في يوليو والبالغة 4.16 مليارات دينار بزيادة شهرية بلغت قرابة 10%، مضيفة 400 مليون دينار.

وارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك المحلية الى 62.78 مليار دينار بنهاية أغسطس، بزيادة 520 مليون دينار عن قيمتها في آخر يوليو الماضي بزيادة بلغت نسبتها 0.8%.

ودائع الخاص تعكس المسار

عكست ودائع القطاع الخاص المسار الهابط الذي استمر شهرين لتسجل في أغسطس لتصل بنهاية الشهر إلى 34.58 مليار دينار، بارتفاع شهري نسبته 0.7%، مضيفا 240 مليون دينار عن مستويات يوليو الماضي.

ويذكر أن ودائع الخاص تراجعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي على الرغم من رفع الفائدة عليها في 18 يونيو الماضي.

في المقابل، استقرت الودائع الحكومية خلال أغسطس عند نفس مستويات يوليو البالغة 7.1 مليارات دينار، وبذلك يصل إجمالي حجم الودائع في البنوك إلى 41.6 مليار دينار بنهاية أغسطس بزيادة شهرية 0.3%، فيما حافظت على نمو سنوي بلغت نسبته 2.9% مقارنة بشهر أغسطس 2016، وشهدت الودائع تحت الطلب بالدينار انخفاضا طفيفا لتصل إلى 8.23 مليارات دينار بنهاية أغسطس.

وتراجعت الودائع والأرصدة الأجنبية بالبنك المركزي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ في أغسطس 9 مليارات دينار بانخفاض بنحو 2.3% مقارنة بمستويات يوليو الماضي، بينما حافظت على نمو سنوي كبير بلغت نسبته 16% مقارنة بشهر أغسطس 2016.

وواصل عرض النقود ارتفاعه خلال أغسطس ولكن بوتيرة اكثر تسارعا ليصل إلى 36.3 مليار دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.1%.