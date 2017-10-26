قال مصرفيون إن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) فوضت سيتي بنك وكريدي سويس لترتيب قرضا تجسيريا لدعم استحواذها المزمع على حصة قدرها 12% في مجموعة زين للاتصالات الكويتية.

ووقعت عمانتل خطاب نوايا غير ملزم مع شركة الخير ومقرها الكويت، لشراء حصتها البالغة 12% من زين الكويتية للاتصالات في الثامن من أكتوبر.

وتبلغ قيمة الحصة 946 مليون دولار على أساس الرسملة السوقية الحالية لزين.

وقالت عمانتل في السادس عشر من أكتوبر إنها ستمول الاستحواذ عبر قرض تجسيري، يقول مصرفيون إنه قد يبلغ نحو مليار دولار. وما زالت شركة الخير تعكف على تقييم عرض عمانتل. ويأتي هذا بعد شراء عمانتل لحصة 9.8% في زين في أغسطس مقابل 846 مليون دولار.

وسيمنح الاتفاق الجديد عمانتل حصة قدرها 22% تقريبا في زين، مما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادية للبلاد، والتي تملك أكثر من 24% من الشركة.

وفي يونيو اشترى الصندوق العماني للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالسلطنة، حصة 51% في عمانتل بدعم من قرض بقيمة 600 مليون دولار.

وقام بانكا آي.إم.آي (لندن) وهو وحدة تابعة لانتيسا سان باولو وسيتي جروب وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني بترتيب القرض الذي جذب 21 مصرفا آخرين، معظمهم بنوك تايوانية، في تجميع القرض.