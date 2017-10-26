أعلن بنك وربة أن وكالة فيتش للتصنيفات أكدت تصنيف البنك طويل الأجل بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، متسقا مع تأكيد أسس تصنيفات الدعم أيضا بدرجة A+.

وكان البنك قد حصل على التصنيف في عام 2016 بالنظر إلى إنجازاته في القطاع، حيث استطاع، رغم حداثة سنواته التشغيلية، أن يقدم خدمات ومنتجات مصرفية حصرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصممة وفق مستويات محلية وعالمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «يسعدنا تأكيد هذا التصنيف الرفيع المستوى من قبل وكالة عالمية موثوقة للتصنيفات.

ونرى فيه تأكيدا على فعالية استراتيجيتنا التي عززت من أداء البنك المهني الراقي في قطاع الصيرفة الإسلامية وأحدثت الفرق الإيجابي، كما أضافت القيمة المهنية على التعاملات المصرفية الإسلامية ما جعل من وربة البنك المفضل للعملاء».

وأضاف الغانم: «منذ انطلاق عملياته في السوق الكويتي، حرص بنك وربة على التميز، حيث استطاع خلال فترة وجيزة من اكتساب ثقة العملاء والمستثمرين في السوق المحلي والعالمي عن جدارة، بالنظر إلى ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة وفرص استثمارية، تناسب تطلعاتهم واهتماماتهم في الصيرفة الإسلامية. وبالتالي فإن هذه الامتيازات للبنك قد لفتت أنظار وكالات التصنيف العالمية».

وأكد أن البنك ماض في خطته الطموحة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتوسعات سواء في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع تنويع في محفظته الاستثمارية الصاعدة بقوة، هادفا من خلال ذلك إلى تقديم أفضل الخيارات الاستثمارية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه.

هذا، وقد أكدت وكالة فيتش تصنيفها بناء على رؤيتها من أن البنك يتمتع بقدرة ذاتية تعكس إدارة جيدة للمخاطر لديه ومعدلات قوية لرأس المال، بالإضافة إلى معايير تأمين عالية يدعمها الإشراف الرقابي القوي ونسب رسملة قوية، مشيرة إلى أن مؤشرات جودة الأصول سليمة لدى البنك بوجود معدلات منخفضة للتمويلات غير المنتظمة مع تغطية عالية من الاحتياطي.