طارق عرابي

واصل مؤتمر تمكين الشباب المنعقد في مركز جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فعالياته لليوم الثاني من نسخته السادسة بحضور نحو 1200 من رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى الى الاستفادة من خبرة وتجارب قادة الأعمال المحليين والعالميين المتحدثين في المؤتمر.

الجيل القادم

وضمن فعاليات اليوم الثاني، تحدث نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق في شركة جوجل باتريك بيشيتي عن الجيل القادم من رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وذلك في مقابلة حاوره خلالها المدير العام لشركة غالية عبدالرزاق المطوع.

وتحدث بيشيتي عن التطورات التكنولوجية التي غيرت العالم خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على الدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

وفي حديثه للشباب الكويتي، نصح بيشيتي بالتركيز على 3 أمور عند تقييم الفرص الوظيفية قائلا: «أولا، قيم الأشخاص والبيئة، فاختيار الأشخاص الذين ستعمل معهم هو قرار مهم ومؤثر جدا في نموكم الوظيفي وسعادتكم. وثانيا، اختر القطاع الذي تود العمل فيه، فهذا القطاع سيكون مجالك لباقي العمر. وبعد ذلك قيم المنصب والمهام الوظيفية والراتب. العالم مليء بالفرص، فانتهز الفرصة حينما يتاح لك ذلك».

تحديات نمو الشركات

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر كذلك مجموعة من الحلقات النقاشية، كانت أولها حلقة نقاشية بعنوان «تحديات نمو الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا»، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة Snapbook عبدالله بودي، وأحد مؤسسي شركة بوتيكات عبد الوهاب العيسى، والشريك المؤسس في موقع طلبات والشريك الإداري في شركة Floward خالد العتيبي، وأدارت الحوار الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة توينتي تو إليفن للتسويق دانة مدوه.

وتحدث الرئيس التنفيذي في شركة Snapbook عبدالله بودي، عن أهمية إضافة لمسة محلية لأي فكرة مشروع تجاري، مضيفا أن الأفكار التي قد تنجح في الكويت قد لا تنجح في أميركا، ولهذا السبب قمنا بإضافة لمسة محلية لمنتجنا.

وتحدث المؤسس المشارك لشركة بوتيكات عبد الوهاب العيسى عن ضرورة التمتع بالعزيمة القوية والتعلم من الفشل، حيث قال: «للأسف مر على شبابنا الكثير من الإحباطات، ولكن مازالت في الكويت فرص ممتازة وقصة بوتيكات أكبر دليل على ذلك، وأسدى العيسى نصيحة للشباب بأن يتفاءلوا في مستقبل الكويت، فهناك قصص نجاح كثيرة أخرى تنتظر من يحققها ويبرزها».

من جانبه، نصح الشريك المؤسس في موقع طلبات والشريك الإداري في شركة Floward خالد العتيبي، رجال الأعمال باتخاذ القرارات الذكية والمناسبة عند اختيارهم إعادة تمويل أعمالهم.

أسرار إطلاق الشركات الناشئة

ثم استمع حضور المؤتمر إلى معلومات قيمة في الحلقة النقاشية التالية التي كانت تحت عنوان «أسرار إطلاق الشركات الناشئة»، والتي شارك فيها كل من المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة كولي كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة فكتوريا قريس، ومديرة التحرير لفوربس الشرق الأوسط كلودين كوليتي، والمؤسس والشريك في شركة شوكولاتنس راكان الفضالة، وأحد مؤسسي شركة FTL للخدمات القانونية فجر الرفاعي، والمدير الأول للخدمات التسويقية والبصيرة في صناعات الغانم غنا عباس، فيما أدارت الحوار الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة توينتي تو اليفن للتسويق دانة مدوه.

وتحدثت المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «كولي كابيتال بارتنرز»، المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة فكتوريا قريس، عن خبرتها الواسعة في إنشاء وهيكلة ومتابعة أعمال رأس المال الاستثماري، ناصحة رواد الأعمال الشباب بالاستثمار في التكنولوجيا في سن مبكرة.

وقالت مديرة التحرير لفوربس الشرق الأوسط كلودين كوليتي: «السمات الأكثر شيوعا في كل قصة نجاح لأصحاب الأعمال هي الشغف والمثابرة، إذا كنت ترغب في الاستثمار في شيء ما فعليك أن تستثمر في الناس».

أما المؤسس والشريك في شركة شوكولاتنس راكان الفضالة، فقد تحدث عن أهمية الدورات التدريبية للتغلب على التحديات الجديدة في مجال الأعمال: «لكي يدوم عملك، يجب أن تكون مجهزا بالمهارات المطلوبة والمعرفة الإدارية وأن يكون لديك فريق عمل جيد. ولكي تكون ناجحا تحتاج إلى شيئين: فكرة عمل متميزة بالإضافة إلى الثبات والإصرار».

ونصحت أحد مؤسسي شركة FTL للخدمات القانونية فجر الرفاعي الشركات الناشئة بالاستفادة من الموارد المحلية مثل مركز الأعمال الكويتي، وتخصيص ميزانية للخدمات القانونية المطلوبة، مع أخذ الوقت اللازم لصياغة عقود العمل السليمة منذ البداية.

بدورها، نصحت المدير الأول للخدمات التسويقية في صناعات الغانم غنا عباس الشباب بإجراء أبحاث السوق قبل إطلاق أي عمل تجاري لتحديد ما إذا كانت فكرة العمل فريدة من نوعها ولها جمهور مستهدف، حيث قالت: «الفكرة المميزة هي الأساس الذي يرتكز عليه عملك لذلك قبل البدء بأي نشاط تجاري ننصح أصحاب الشركات الناشئة باستثمار المال أو الوقت على دراسات الجدوى. تحدث مع عائلتك وأصدقائك، واسألهم عن رأيهم في فكرة العمل التي تنوي القيام بها».