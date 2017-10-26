قال رئيس التمويل للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أحمد سعود الخرجي ان «بيتك» يعتبر من اوائل البنوك التي حرصت على دعم شريحة الشباب وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان ذلك يعود الى ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي انطلقت تحت عنوان «فرص المبادرين في القطاع الخاص»، في مركز جابر الأحمد الثقافي على هامش فعاليات مؤتمر تمكين الشباب 2017 في نسخته السادسة.

وأضاف الخرجي، أن لدى «بيتك» إدارة مخصصة لتمويل هذه الشركات تضم عددا كبيرا من الموظفين المدربين والمؤهلين لتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور حيوي في الاقتصاد والتنمية، وتشكل نواة للشركات الكبيرة وتوفر فرص عمل متنوعة للشباب الكويتي.

ولفت الخرجي الى أن الحدود الائتمانية لمحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في «بيتك» تصل الى نحو 300 مليون دينار، مكرسة لتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لهذه الشركات.

وقال ان العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قدم لها «بيتك» خدماته حققت نجاحات كبيرة، مشيرا الى أن العلاقة بدأت بتمويل تصل قيمته الى 50 الف دينار فقط، والآن تتمتع هذه الشركات بتسهيلات ائتمانية يفوق حجمها 3 ملايين دينار، الأمر الذي يدل على دور «بيتك» الرئيسي في تطوير تلك الشركات وتحويلها الى شركات كبيرة، معتبرا اياهم شركاء في النجاح.

وأشار الخرجي إلى وجود فرص للشباب لخلق أفكار في مجال تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية الإلكترونية FinTech، مؤكدا وجود آفاق واسعة للنمو في منطقة الشرق الاوسط لهذه الصناعة التي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة في بدايتها وباتت اساسية في بيئة الاعمال واصبحت تكسب زخما كبيرا على مستوى العالم.