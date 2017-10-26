أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «كيبكو- تمكين» لدعم مشاريع الشباب عن فوز موقع بيمز التعليمي المتخصص في تقديم الدورات الأكاديمية لطلبة الجامعات بالنسخة الثالثة من الجائزة لعام 2017، وذلك في اليوم الثاني من مؤتمر تمكين الشباب.

وقام عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» السفير عبدالله بشارة بتسليم الجوائز للفائزين، حيث جاء موقع أورددر دوت كوم في المركز الثاني بينما احتل موقع يهالوه دوت كوم المركز الثالث.

والجائزة هي ثمرة تعاون بين «كيبكو» ومؤتمر تمكين الشباب، حيث تقدم «كيبكو» للفائز حزمة من الخدمات بقيمة 100 ألف دولار تشمل مجموعة من الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية، ودراسات السوق، والتأمين وخدمات إعلانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصل الفائز بالمركز الأول لهذا العام على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، كما حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف و5 آلاف دولار على التوالي.

الفائزون الثلاثة

موقع بيمز لمؤسسيه يوسف الحسيني وبدر الرشيد، وهما طالبان جامعيان، هو منصة على شبكة الإنترنت تعمل على ربط الطلاب مع أساتذتهم، وتتيح للأساتذة فرصة تقديم محاضراتهم على الإنترنت.

ويستخدم الموقع حاليا عددا كبيرا من طلاب جامعة الكويت. أما موقع أورددر دوت كوم، لمؤسسيه ناصر القطامي ومحمد المجادي ومحمد الخزعل، فيعمل على الربط بين المطاعم وموردي المواد الغذائية في الكويت، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف وتحقيق إدارة أكثر سلاسة لقطاع المطاعم.

بدوره، يعمل موقع يهالوه دوت كوم، لمؤسسيه فهد المنيس وفهد المتن، على توفير فرصة استئجار مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأطفال والحفلات والمناسبات الخاصة بهم.

في هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لاتصالات المجموعة في شركة «كيبكو» إيمان العوضي: «يؤتي التزام شركة مشاريع الكويت بدعم الشباب ثماره كل يوم، والفائز اليوم هو خير مثال على المبادرين الشباب الذين نؤمن بأنهم سيشكلون مستقبل هذا البلد».

وأضافت العوضي: «لقد وصل المبادرون الشباب الكويتيون إلى مستويات غير مسبوقة، ويواصلون تحدي أنفسهم بطرق لا يمكننا تصورها. ونحن نعتقد أن موقع بيمز يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو ونحن نتطلع للعمل والتعاون مع مؤسسي الموقع وفريق عمله خلال العام المقبل».