أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن تحقيق صافي ربح بقيمة 10.6 ملايين دينار خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2017 من السنة المالية 2017/2018، بالمقارنة مع 10.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية 10.14 فلوس بالمقارنة مع 10 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الربح المجمع ارتفاعا بنسبة 15% ليصل الى 37 ملايين دينار (122.7 مليون دولار) بالمقارنة مع 32.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي نظرا لارتفاع مبيعات الشركات التابعة.

وارتفع إجمالي الأصول في الشركة بنسبة 3% ليصل الى مبلغ 624.6 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2017، بالمقارنة مع 608.7 ملايين دينار كما في 31 مارس 2017، نتيجة ادراج شركة انشاء القابضة شركة تابعة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله: «تؤكد النتائج المعلنة متانة نموذج اعمال شركة القرين الذي أثبت مرونته على تحدي تقلبات الأسواق العالمية، الامر الذي بدوره مكننا من تحقيق مستويات الأداء العالية والنمو المتواصل الذي يحقق غاية المساهمين.

وهانحن نواصل البحث وعلى الدوام عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على هذا التنوع المتزن، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في هذا المجال».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة، فبالرغم من تباطؤ الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، تمكنت شركة القرين من المحافظة على مستويات الربحية الثابتة والمتنامية من خلال الأداء الجيد لجميع شركاتنا التابعة والزميلة».