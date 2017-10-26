كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة أساسات العالمية مشاري المرشاد عن الاستحواذ على شركتي مساهمة كويتيين تشغيليتين إحداهما متخصصة في صناعات غذائية والأخرى في استثمارات عقارية، لافتا إلى انه بهذا الاستحواذ المميز لمجموعة أساسات العالمية بلغ عدد شركاتها 12 شركة منها 8 شركات في الكويت و4 شركات منوعة في السعودية مصر والأردن والسودان.

وقال المرشاد إن من اهم مشاريع مجموعة أساسات العالمية احدى شركات مجموعة السحاب القابضة الكويتية في مجال الاستصلاح الأراضي والزراعة في السودان، حيث قامت الشركة بتقسيم الأراضي الزراعية التي تملكها إلى 55 ألف قطعة زراعية في ولاية نهر النيل ويجري حاليا على قدم وساق استصلاح الأرض عبر احدث أساليب العلمية في مجال تركيب أنابيب وخطوط الري الزراعية والأبراج المحورية لري الأراضي، بالإضافة إلى عمل مضخات ضخمة للسحب المياه من نهر النيل للأرض وإقامة خزانات خرسانية في اكثر من موقع، كما يجري اقامة محطات التوليد الكهرباء وإتمام عمليات تمديدات لتغطية جميع الأراضي التي تملكها الشركة والتي تقدر بـ311 مليون متر مربع لإنتاج المحاصيل والخضراوات والفواكه بجميع أنواعها.

وأكد المرشاد أن المجموعة تقوم حاليا بتأسيس شركة مساهمة سودانية لإدارة هذا المشروع الزراعي الذي يعد واحدا من اكبر المشاريع التنموية في الوطن العربي من حيث الحجم والاستثمار، مشددا على أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع مجموعة أساسات العالمية لما له من عائد مادي سنوي يتجاوز 60% بعد خصم الضرائب والرسوم والأجور الإدارة والتشغيل لهذا المشروع الضخم.

وتوقع المرشاد أن يتم الانتهاء من تأسيس شركة شرق السودان للاستثمارات الزراعية كشركة مساهمة سودانية في يناير المقبل برأسمال مدفوع يبلغ نحو 10 ملايين دولار، وسيتم طرح نسبة 30%من أسهم المشروع الزراعي للاكتتاب العام في السودان.