أعلنت شركة «جلف سات للاتصالات، عن توقيعها اتفاقية مع شركة الثريا المزودة لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «ام اس اس»، تهدف إلى توسيع وتنويع خدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتمكن جلف سات بموجب هذه الاتفاقية من إطلاق خدمات البيانات في الكويت عبر محفظة متنوعة من المنتجات العائدة لشركة الثريا، والتي سيستفيد منها عملاء جلف سات.

كما تساهم هذه الاتفاقية على المستوى الاستراتيجي في توحيد الجهود بين الشركتين والمصالح المشتركة في تعزيز قنوات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتتيح لهما الوصول إلى عملاء جدد في القطاعات الحكومية والنفطية والبحرية والإعلامية والمشاريع في المنطقة.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف سات محمد الحاج «إن هذا التعاون يخول جلف سات تلبية الطلب المتزايد والمرتفع على خدمات البيانات المتنقلة في الكويت، وبالأخص شريحة العملاء في القطاع البحري، كما يمكنها من تقديم حلول موحدة عبر الشبكات الأرضية والأقمار الاصطناعة لعملائها وتعزيز جودة اتصالاتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الثريا داني كوتي: نحن سعداء بالعمل مع شركة «جلف سات»، التي نستطيع من خلالها الحصول على موطئ قدم في الكويت وتقديم الخدمات إلى بعض القطاعات الرئيسية في البلاد، بما في ذلك عملائها في القطاع البحري.