أصدرت المحكمة الأميركية للمطالبات الفيدرالية حكما بتعويض أجيليتي للمخازن العمومية بقيمة تصل 7.87 ملايين دولار ضد شركة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

وقالت «أجيليتي» في بيان لها أمس ان المحكمة حكمت لصالح شركة «أجيليتي للدفاع والخدمات الحكومية المحدودة» ضد دائرة إعادة الإعمار والتسويق في مجال الدفاع التابعة للحكومة الأميركية وأحد أقسام وكالة الدفاع اللوجستية.

وأوضحت «أجيليتي» أن الحكم صدر في الدعوى المقامة بشأن المطالبات الناشئة عن عقد مبرم بين الشركة ودائرة إعادة الإعمار والتسويق. وقضى حكم المحكمة بحسب البيان، بسداد مبلغ لـ «أجيليتي» بقيمة 6.9 ملايين دولار (مليونا دينار)، بالإضافة إلى الفائدة التي تم احتساب قيمتها بنحو 870.8 ألف دولار (260 ألف دينار) في أكتوبر 2017، والتي ستستمر في التراكم حتى سداد قيمة الحكم الصادر.

وطبقا للبيان «يحق للحكومة الأميركية استئناف الحكم حتى تاريخ 18 ديسمبر 2018، علما أن الشركة ليس لديها أي معلومات حالية عما إذا كان سيتم استئناف الحكم الصادر من عدمه».