أعلنت شركة (الخير الوطنية) للأسهم والعقارات أنها وشركاتها التابعة وذات الصلة (الخليج الوطنية القابضة والكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة) وقعت اتفاقية لبيع حصتها المجمعة في شركة (زين) للاتصالات بعدد 521.975.416 سهما بنسبة 12.063 في المئة إلى الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل).

وقالت شركة (الخير) في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الخميس، إن العملية سيتم تنفيذها وفق أحكام المواد (3 - 9 - 1) من القرار رقم 5 لسنة 2017 بشأن إصدار قواعد التداول في ظل نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى) والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى البورصة وهيئة أسواق المال الكويتية.

ولفتت الشركة في إفصاحها إلى أن السعر الابتدائي لافتتاح مزاد البيع بحسب الاتفاقية الموقعة هو 781 فلسا كويتيا للسهم الواحد.

يذكر أن (زين) أعلنت في التاسع من أكتوبر الجاري قيام شركة (الخير) بتوقيع خطاب نوايا مع (عمانتل) يتعلق بعرض بيع كامل حصتها في (زين).

وكانت (الخير) تقدمت بإفصاح لكل من هيئة أسواق المال الكويتية وبورصة الكويت وشركة (زين) يتعلق بتغير الهدف من التملك في (زين) ليصبح (التخارج من الاستثمار).

وفي 24 أغسطس الماضي أعلنت (زين) الانتهاء من مزاد بيع نحو 425.71 مليون سهم خزينة من أسهم الشركة تمثل ما نسبته 9.8 في المئة من رأس المال بسعر 600 فلس للسهم الواحد لمصلحة (عمانتل) بقيمة إجمالية قدرها 4ر255 مليون دينار (نحو 1ر846 مليون دولار).

وأسست شركة (زين) عام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1985 ويبلغ رأسمال الشركة (المصرح به والمصدر والمدفوع) 432.7 مليون دينار كويتي (نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي).

وتكمن أغراض الشركة في شراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة علاوة على الاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.‏