أظهرت بيانات حكومية صينية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام الكويتية اليومية للصين تجاوزت ال300 ألف برميل للشهر السابع على التوالي.

وذكرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات الصين من النفط الكويتي في شهر سبتمبر الماضي تراجعت بنسبة 22 في المئة وبلغت 362 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وبينت البيانات أن الواردات الصينية من النفط الخام الكويتي انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 336 إلف برميل يوميا.

وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات ثاني اكبر مستهلك للنفط الخام ارتفع بنسبة 11.9 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2016 ليصل إلى 9.05 مليون برميل يوميا.

ولا تزال روسيا اكبر مزود نفط للصين مع ارتفاع صادراتها بنسبة 60.5 في المئة لتصل إلى 1.55 مليون برميل يوميا تليها أنغولا التي بلغت صادراتها للصين 1.14 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 11.6 في المئة.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بصادراتها التي زادت بنسبة 9.6 في المئة لتصل الى 1.05 مليون برميل يوميا تليها ايران والعراق في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.

وبدأت الصين في عام 2015 عملية اصلاح بقطاع الطاقة سمحت بموجبها للمصافي المحلية المستقلة المعروفة بمصافي ابريق الشاي باستيراد النفط الخام.

وتتميز المصافي المحلية المستقلة بطاقة انتاجية صغيرة نسبيا تتراوح بين 20 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا.