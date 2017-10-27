قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا.

وأشار ولي العهد إلى أن الأزمة مع قطر لم تؤثر على الاستثمار.

من جهة أخرى، أضاف ولي العهد السعودي أن حرب اليمن مستمرة، وذلك لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا.

وأكد قائلا: «سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله لأن اليمن أشد خطورة من لبنان».

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن موقع اليمن مهم، إذ إنه «مطل على باب المندب، ومن ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف 10% من التجارة العالمية»، مشددا على أن الأزمة تكمن هنا.