أعلنت شركة "زين" السعودية اليوم تخفيض رأس مالها بنسبة 38 بالمئة للتعامل مع مواجهة الخسائر المتراكمة البالغة 18ر221ر2 مليار ريال سعودي (نحو 27ر592 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان صحفي انه سيتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء نحو 118ر222 مليون سهم بحيث يتم الغاء 38 سهما مقابل كل 100 سهم مملوك.

وأضافت ان تخفيض رأس المال سيكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر هذه العملية.

وبينت انه لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال الذي اكدت انه لن يؤثر على التزامات الشركة القائمة وعملياتها.

وذكرت الشركة انه سيتم زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة اجمالية قدرها ستة مليارات ريال (نحو 6ر1 مليار دولار) بعد تخفيض رأس المال.

واوضحت انه سيتم اصدار الحقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم حقوقية أولوية والذين تظهر اسماؤهم في سجل المساهمين.

وقالت ان تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لاحقة له يخضع لموافقات الجهات التنظيمية بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

وذكرت الشركة أنها تتوقع ان تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية ما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية حيث من المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة والربحية ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وبينت الشركة انها عينت شركة (السعودي الفرنسي كابيتال) كمستشار مالي لمساعدة الشركة في استكشاف مختلف الخيارات لمواصلة تعزيز مركزها المالي.

وأضافت ان مجلس ادارة الشركة قام امس الأول الثلاثاء بتوسيع نطاق العمل الذي ستقوم بموجبه (السعودي الفرنسي كابيتال) بالعمل كمستشار مالي وتعيين (بيكر اند ماكينزي) كمستشار قانوني لادارة تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة انها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.