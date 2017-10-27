أعلنت Ooredoo عن دعمها لمشروع «سوق مروج» الذي يدعم المشاريع الشبابية والذي يقام في مجمع مروج للعام الثاني على التوالي، أحد مشاريع منتجع صحارى للغولف، ويضم المنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى القسم المخصص للأطعمة الذي يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، إلى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال، وذلك على مدار عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة في الشهر من نهاية أكتوبر وحتى نهاية مارس 2018 حيث سيقام أول سوق يوم الجمعة 27 أكتوبر من الساعة 4 مساء إلى الساعة 10 مساء. في تصريح له حول هذه الرعاية، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لـ Ooredoo الكويت مجبل الأيوب: نحن سعداء بدعمنا لهذا المشروع الشبابي المميز الذي يبرز إبداعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف المجالات، دعمنا للشباب ممتد عبر سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم التواصل والاهتمام والتحدي، ونحن نسعى الى المساهمة في دعم الشباب من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية الممتدة طوال العام. ونتطلع إلى لقاء الشباب أصحاب تلك المشاريع الصغيرة وكذلك عملائنا الكرام خلال السوق المقام اليوم.