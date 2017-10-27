أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة الى مطار شيريميتيفو الدولي في العاصمة الروسية (موسكو) اعتبارا من 29 نوفمبر المقبل لترفع بذلك رحلاتها اليومية الى العاصمة الروسية بواقع رحلتين يوميا الى مطاري فونوكوفو وشيريميتيوفو الدوليين.

وكانت فلاي دبي قد بدأت أولى رحلاتها الى موسكو في 2014 ونمت شبكة فلاي دبي في السوق الروسي لتصل اليوم الى 11 محطة مع إضافة محطات فورونيج ومحج قلعة اعتبارا من أكتوبر الجاري لتضاف الى شبكة واسعة من الوجهات تضم كازان وكرازندور وماينرلاين فودي وموسكو وسمارا اضافة الى يكاتنبيرغ.

وبهذه المناسبة، قال غيث الغيث الرئيسي التنفيذي لشركة فلاي دبي: نحن فخورون بتقديم هذه الخدمة لمسافرينا وتوفير مزيد من الخيارات أمامهم للسفر من خلال مطارين في العاصمة الروسية موسكو. «انطلاق رحلاتنا اليومية الجديدة لمطار «شيريميتيفو» جاء مدفوعا بزيادة الطلب ونمو حركة السفر الى دولة الإمارات ومنها الى دول العالم حيث يعد مطار دبي اليوم مركزا عالميا للطيران.

وسجلت فلاي دبي نموا بواقع 45% في أعداد مسافريها الى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وهي أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات مباشرة الى مطار شيريميتيفو الدولي.

ويعد مطار شيريميتيفو الدولي واحدا من ثلاث مطارات تخدم العاصمة الروسية موسكو، بالاضافة الى مطاري دوموديدوفو وفونوكوفو الدوليين وهو واحد من أكبر المطارات الروسية.

من جهته، قال جيهون افيندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في الإمارات والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والدول المستقلة في فلاي دبي: ما زالت روسيا تمثل واحدا من أهم الأسواق بالنسبة لنا في فلاي دبي. نحن ملتزمون بفتح المزيد من الوجهات غير المخدومة وتعزيز رحلاتنا إليها مع تسارع الطلب على السفر في مختلف وجهات شبكة الناقلة. التزامنا هذا تعكسه زيادة وجهاتنا هناك الى 11 نقطة بواقع 47 رحلة اسبوعيا لهذا السوق الحيوي. كما نتطلع الى زيادة رحلاتنا هناك لتصل الى 52 رحلة بدءا من منتصف ديسمبر المقبل ما يعطي مسافرينا المزيد من الخيارات والتوقيتات الملائمة للسفر من والى دبي.