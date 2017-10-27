اختتمت شركة «آر إس إم» البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ندوتها حول ضريبة القيمة المضافة والآثار المالية والمخاطر التي يمكن أن تأتي بها للشركات الكويتية عند تطبيقها.

وعقدت الندوة في جي دبليو ماريوت - الكويت بحضور أصحاب الأعمال ووفود من مختلف القطاعات، بقيادة مارتن دين، مسؤول في قسم ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، في مكتب «آر إس إم» بالمملكة المتحدة.

وركز دين خلال الندوة على الآثار المهمة لضريبة القيمة المضافة التي يتوقع فرضها في الكويت، مثل أثرها على التدفقات النقدية، وحاجة الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، وعمليات الاستحواذ، والعقود وحمايتها من مخاطر ضريبة القيمة المضافة، والقضايا التي تشمل المعاملات عبر الحدود، وقضايا الأعمال المعفاة أو المعفاة جزئيا.

وأكد دين، أنه على الرغم من أن الكويت وهيئاتها التنظيمية لم تصدر تشريعا رسميا بعد بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن إدراك المخاطر المحتملة التي قد تجلبها ضريبة القيمة المضافة على الشركات والاستعداد لها أمرا في غاية الأهمية.

ومثال على احد المخاطر التي من المحتمل مواجهتها عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي الأخطاء التي قد تترتب على عملية احتساب هذه الضرائب وتوريدها وما قد ينجم عنها من غرامات تترتب على الشركات كونها مسؤولة عن حسابها وجبايتها وتوريدها للخزينة.

وقال مارتن دين: «من الضروري أن تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة كل الالتزامات والانعكاسات المترتبة عندما تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهما وضرورة العمل على أن يكونوا مستعدين هم وأنظمتهم وإجراءات عملهم قبل فرضها، فإن بعض الآثار التي قد تواجهها هذه الشركات تشمل مسائل تشغيلية ومالية وقانونية».

من جهته، قال نايف الياسين - الشريك في «آر إس إم» البزيع: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف أحد أهم الخبراء العاملين في مجال الضريبة انطلاقا من التزامنا بتزويد أفضل الممارسات وأحدث التطورات على المستوى العالمي للمجتمع الاقتصادي».