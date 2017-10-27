قال محلل الأبحاث في شركة FXTM لوكمان أوتونجا إن التوترات في الشرق الأوسط خطفت الأضواء واستحوذت على اهتمامات الأسواق المالية هذا الأسبوع، حيث أدت إلى انخفاض الإمدادات النفطية. وقد عاود النفط الارتفاع الجمعة الماضية، بعد أن خفت حدة التوتر ودخول المستثمرين في مرحلة جني أرباح.

وصحيح أن الانخفاض في الفائض العالمي يشكل أنباء طيبة للأسواق، ولكن المخاوف بشأن تخمة المعروض ما تزال قائمة. وكان إنتاج منظمة أوپيك قد ارتفع بمقدار 32.7 مليار برميل في سبتمبر، مما أثار المزيد من الشكوك بشأن قدرة المنظمة على التصدي لمشكلة الفائض العالمي على المدى الطويل.

ومن المرجح أن يتحول التركيز إلى ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا. وتقوم منظمة أوپيك في الوقت الحالي بإعفاء هذين البلدين من الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ولكن بعد هذه الزيادة في إنتاجهما فإن إنتاج هذين البلدين أصبح يمثل تهديدا بعرقلة الجهود التي تبذلها بقية بلدان منظمة أوپيك من أجل استعادة التوازن في الأسواق. وسيحرص المستثمرون على معرفة كيف ستتعامل منظمة أوپيك مع هذه المسألة.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت عن اعتزامها إجراء «أكبر تخفيض لإمداداتها النفطية إلى العملاء في تاريخها» حيث أكدت أنها ستلتزم بخفض إمداداتها بمقدار 560 ألف برميل يوميا في نوفمبر. ولكن مدى نجاح هذه المحاولة في تقليل تخمة المعروض سيعتمد إلى حد كبير على رد فعل منتجي النفط الصخري الأميركيين.

ويضيف المحلل أن هناك تكهنات بأن هذه التدابير الاستثنائية قد تأتي في صورة خفض الإنتاج بشكل موسع، أو حتى إنهاء الإعفاء الممنوح للبلدان الأعضاء حاليا ومطالبتها بالالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وصحيح أن خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يكون كافيا لمنح دفعة قوية لأسواق النفط، ولكنه في المقابل قد يشجع منتجي النفط الصخري الأميركيين على زيادة الإنتاج وزيادة حصتهم في السوق. فهل يستجيب منتجو النفط الصخري لنداءات باركيندو والمشاركة في خفض الإنتاج؟ الزمن وحده هو الذي سيجيب عن هذا السؤال.