قفزت الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم بحوالي تريليون دولار خلال عام 2016، حيث يسيطرون حاليا على أموال تزيد على الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير حديث أصدرته «برايس ووتر هاوس كوبرز» ومصرف «يو بي إس».

وأظهر التقرير ارتفاع عدد المليارديرات بمقدار 145 أو حوالي 10% في العام الماضي ليصل العدد إلى 1542 مليارديرا، وارتفعت الثروة التي يمتلكونها 17% من 5.1 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار.

وتتجاوز الزيادة في ثروات مليارديرات العالم النمو الاقتصادي العالمي وأداء أسواق الأسهم، حيث ارتفعت ثرواتهم بمعدل يزيد الضعف على نسبة ارتفاع مؤشر «MSCI AC» الذي يقيس أداء أسواق الأسهم حول العالم البالغة 8.5%، كما أن نسبة زيادة ثرواتهم أيضا تجاوزت كثيرا معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 5.8% في عام 2016.

هذا، وارتفعت ثروة مليارديرات العالم بدعم من ارتفاع أسواق الأسهم، وأسعار السلع والعقارات، إلى جانب الاستثمارات التقنية. وأشار التقرير إلى أن قوة أسعار السلع ساعدت في دعم المليارديرات في صناعات التعدين والصلب والنفط.

وأظهر التقرير أن آسيا أصبح عدد المليارديرات لديها يزيد على الولايات المتحدة، إلا أن أميركا لاتزال الدولة المنفردة التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، حيث تضم الولايات المتحدة 563 مليارديرا بالمقارنة بالعدد في الصين البالغ 318 مليارديرا.