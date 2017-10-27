يوسف لازم

بتكليف من وزارة الشؤون الاقتصادية، وبالتعاون مع الممثل الجديد لمكتب ممثلية تايبيه التجاري لدى الكويت هاوا- وي مو، قاد مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان (TAITRA) وفدا تجاريا مكونا من 9 شركات تايوانية موردة يمثلون صناعات متعددة لزيارة مدينة الكويت.

وتهدف هذه الزيارة إلى تسهيل التعاون التجاري ما بين 9 ممثلين تجاريين تايوانيين ونظرائهم في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية.

وتعتبر تايوان الآن قوة صناعية متقدمة تكنولوجياً بعد أن خطت خطوات كبيرة في تعزيز الصناعات الرئيسية، حيث تعتبر موطناً لكبار المصنعين والموردين بمختلف المنتجات، بما في ذلك صناعة الآلات والمعدات، المنتجات الإلكترونية ومواد البناء، المنتجات الطبية والعناية بالصحة، المنتجات الكهربائية والإضاءة، بالإضافة لقطع غيار السيارات، ومعدات تنقية المياه.

لهذا الحدث، رتبت هيئة تطوير التجارة الخارجية التايوانية TAITRA من خلال مكتبها الدائم لقاء تجاريا في فندق شيراتون الكويت لإعطاء المشترين المحليين فرصة قيمة لمناقشة الأعمال مع الشركات التايوانية المشاركة والتي تتميز بجودة منتجاتها، وتبادل الخبرات مع الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والتعاون معها من أجل تطويرها.