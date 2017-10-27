أظهرت بيانات حكومية صينية أمس ان صادرات النفط الخام الكويتي اليومية للصين تجاوزت 300 ألف برميل للشهر السابع على التوالي.

وذكرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الكويتي في سبتمبر الماضي تراجعت 22% وبلغت 362 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وبينت البيانات أن الواردات الصينية من النفط الخام الكويتي انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 336 ألف برميل يوميا.

وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام ارتفع 11.9% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر 2016 ليصل الى 9.05 ملايين برميل يوميا.

ولا تزال روسيا أكبر مزود نفط للصين مع ارتفاع صادراتها بنسبة 60.5% لتصل الى 1.55 مليون برميل يوميا تليها أنغولا التي بلغت صادراتها للصين 1.14 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 11.6%.

واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بصادراتها التي زادت بنسبة 9.6% لتصل الى 1.05 مليون برميل يوميا تليها إيران والعراق في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.

وبدأت الصين في عام 2015 عملية إصلاح بقطاع الطاقة سمحت بموجبها للمصافي المحلية المستقلة المعروفة بمصافي أبريق الشاي باستيراد النفط الخام.

وتتميز المصافي المحلية المستقلة بطاقة إنتاجية صغيرة نسبيا تتراوح بين 20 و100 ألف برميل يوميا.