مشروعات عملاقة سيعلن عنها خلال السنوات القليلة المقبلة

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع في مقابلة مع «رويترز» إن المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان إنها «أول مدينة رأسمالية في العالم... هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة».وأضاف: «بلا شك سيتم طرح نيوم في الأسواق في نهاية المطاف.

أول منطقة تطرح في الأسواق العامة، ويبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق».وذكر ولي العهد السعودي أن الطرح العام الأولي لأرامكو يمضي قدما صوب التنفيذ العام القادم، نافيا تقارير عن تأجيله، ومضيفا انه قد يتم تقييم الشركة بأكثر من تريليوني دولار.

وأكد ولي العهد السعودي ان سوق النفط تستوعب فائض النفط الصخري «ونحن نستعيد زمام الأمور مجددا».جـــاءت تصريحـات الأمير محمد بن سلمان على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي جذب نحو 4 آلاف مندوب من أنحاء العالم إلى الرياض هذا الأسبوع.

وبدا الأمير في قمة تحمسه وهو يتحدث عن خططه للمدينة الجديدة، متنقلا بين اللغتين العربية والانجليزية، وأحيانا باللغتين في نفس الجملة.وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي: إن مدينة نيوم ستكون مملوكة للصندوق بالكامل لحين إدراجها، وستجذب استثمارات من شركات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة والترفيه.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «لن تدرج في الأسواق حتى تختمر الفكرة بشكل كاف وقد يكون الإدراج بعد 2030، وقد يكون قبل ذلك، لكن الفكرة والاستراتيجية أن يتم طرحها (نيوم) في نهاية المطاف».وذكر ولي العهد السعودي أن اسم المدينة نيوم (Neom) مشتق من كلمة (Neo) التي تعني «جديد» وحرف الميم أول حرف من كلمة «مستقبل».

والمدينة الجديدة جزء من خطة ولي العهد الطموحة التي تعرف باسم رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إصلاح اقتصاد السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وتوفير فرص عمل للسكان الذي يمثل الشبان نسبة كبيرة منهم في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014.

وقال الأمير محمد بن سلمان «الفكرة ليست إعادة هيكلة الاقتصاد بقدر ما هي انتهاز للفرص المتاحة التي لم نستغلها من قبل. لدينا طاقة كبيرة ولا نستخدم سوى قليل منها».

وأضاف: «رؤية 2030 تخص الكثير من الفرص الكبيرة، ومن ثم أرامكو واحدة منها، ونيوم فرصة أخرى.. لدينا الكثير من المشروعات العملاقة التي سنعلن عنها في السنوات القليلة المقبلة»، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيدر عوائد أعلى من صناديق الاستثمار الكبيرة الأخرى.وستقام المنطقة التجارية والصناعية التي تعرف باسم «نيوم» على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، وستمتد إلى الأردن ومصر. وجرى الإعلان عن المدينة يوم الثلاثاء خلال مؤتمر استثماري عالمي يستمر 3 أيام.

ويمثل هذا الإعلان المفاجئ الحلقة الأحدث والأكثر استثنائية في سلسلة من برامج الخصخصة بقيادة الطرح الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة. وتهدف عمليات البيع إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وخلق وظائف لملايين الشبان.

الصندوق الروسي يعتزم الاستثمار في مشروع «نيوم»

كونا: أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف امس عن عزم بلاده الاستثمار في مشروع نيوم الذي يجمع أهم الشركاء والمستثمرين على مستوى العالم.

وقال دميترييف في تصريح أوردته وكالة «واس» ان مشروع «نيوم» يجمع التقنية الحديثة في مجموعة واسعة من المجالات من الطاقة المتجددة ووسائل النقل المتطورة والبنية التحتية للموانئ والذكاء الاصطناعي.

وأضاف ان الصندوق الروسي للاستثمار يعتزم في الاستثمار المباشر جنبا إلى جنب مع الصناديق الدولية وجلب الشركات الرائدة الروسية إلى المشروع، وذلك لتعزيز التوسع في التقنيات المبتكرة في الأسواق الواعدة في المملكة والشرق الأوسط ككل.

وذكر دميترييف ان الاستثمار في المشروع التنموي (نيوم) في 5 مجالات رئيسية وهي الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للموانئ والرعاية الصحية والنقل مبينا أن لدى الشركات الروسية كفاءة شمسية جيدة للمشاركة في المشروع بمجال الطاقة الشمسية.

وأوضح ان الصندوق الروسي سيركز في مجال الاستثمار بالرعاية الصحية وسيكون موضع تركيز كون الهندسة الوراثية والهندسة الحيوية محور تركيز كبير في مشروع (نيوم).

وعن وسائل الاستثمار في مجال النقل أكد دميترييف ان السرعة العالية ستكون مهمة لربط مشروع (نيوم) بالرياض وبقية المدن الأخرى، مضيفا: «نحن كمستثمرين سندعم المشروع بالحلول المبتكرة ليكون مركزا مينائيا في الشرق الأوسط»، مشيرا الى رغبة روسيا في العمل على إنشاء البنية التحتية للموانئ وبناء ميناء رئيسي للمنتجات الزراعية.

وبين ان لدى روسيا تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستشارك مع العديد من الدول المهتمة في هذا المجال للعمل معا للإسهام في مشروع نيوم، مؤكدا «ان روسيا ستسثمر مبلغا كبيرا بالمشروع».