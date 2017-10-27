«البترول الوطنية» تعين 7 رؤساء فرق جدد

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيعقد اجتماعا يوم غد السبت لملء الشواغر الوظيفية في قياديي الصف الثاني بالشركات النفطية التابعة والبالغ عددها 7 مناصب على مستوى نواب الرئيس التنفيذي.

الى ذلك، أقر مجلس إدارة شركة نفط الكويت أمس تعيين أحمد عبدالعظيم الحمد لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في الشركة، وذلك اعتبارا من أمس الخميس. وأصدر نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية تعميما أمس يقضى بنقل وتعيين 7 رؤساء فرق جدد، على ان يتم العمل بعمليات التدوير والنقل اعتبارا من أمس الخميس.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: تعيين عبدالعزيز الماص في منصب رئيس فريق حسابات المدفوعات ويكون مسؤولا مباشرا أمام مدير الدائرة المالية ويعين طارق محمد الروضان في منصب رئيس فريق المحاسبة الإدارية.

واشتمل التعميم على تعميم محمد خضير نهاو في منصب رئيس فريق الحسابات المدينة وتعيين عبدالله سالم صوبان في منصب رئيس فريق مدفوعات المشاريع وتعيين فواز الربيعان في منصب رئيس فريق الحسابات المجمعة واستمرار علي الصفار في منصب رئيس فريق إجراءات العمل والدعم واستمرار نايف الخليفي في مهام عمله بالدائرة.