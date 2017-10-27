قفزت أرباح الشركة الكويتية للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بنحو كبير بلغ 736.7% لتسجــل الشـركة صافي ربح بلغ 16.2 مليون دينار مقابل 1.93 مليون دينار لنفس الفترة من 2016.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة الكويت إن نمو الأرباح يرجع إلى الزيادة في الربح غير المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بقيمة 5.9 ملايين دينار بالإضافة إلى ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع بقيمة 4.6 ملايين دينار. وأشارت الشركة إلى أن نمو الأرباح يعود كذلك إلى رد جانب من مخصصات لمطالبات قانونية بقيمة 1.5 مليون دينار، حيث صدر حكم نهائي لصالح إحدى شركاتها التابعة، ورد مخصص «مدينو وكالة» بقيمة 2.1 مليون دينار بسبب تسوية نهائية.