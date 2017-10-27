محمود عيسى

قالت مجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاطات المشروعات في المنطقة ان قيمة مشروعات الطرق التي أرستها وزارة الأشغال حتى هذا الوقت من العام الحالي لم تتجاوز 1.7 مليار دولار، حيث تعادل 44% فقط من قيمة المشروعات التي أرسيت في 2016.

وأضافت المجلة ميد انه مازال يتعين على وزارة الأشغال إصدار مناقصة مشروع الطريق المقرر ان يربط بين مدينة الكويت ومبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي والذي يجري إنشاؤه في الوقت الحاضر.

وأضافت المجلة ان طرح العطاء كان متوقعا في الربع الأول من 2017، لكن وزارة الأشغال قالت على لسان متحدث باسمها في مارس الماضي أن المشروع قد يتأخر لمدة 6 أشهر.

تجدر الإشارة الى ان شركة أورينتال كونسولتانتس اليابانية تولت في 2016 إنجاز أعمال التصميم لمشروع الطريق الجديد الذي يمتد من الطريق الدائري الثاني إلى الجزء الجنوبي من المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي الذي هو قيد الإنشاء حاليا.

ويعتبر هذا الطريق احد المشروعات التي طال انتظار طرح مناقصاتها من قبل المقاولين المحليين، الذين بات بعضهم عرضة للقلق والمخاوف إزاء بطء وتيرة ترسيات مشاريع الطرق هذا العام، مقارنة مع ما كانت عليه عام 2016.

وانتهت مجلة ميد الى القول: ان المقاولين المحليين يعدون العدة في الوقت الراهن لتقديم عروضهم في موعد غايته 19 نوفمبر المقبل بشأن مناقصة الطرق في جنوب الرتقة والتي اصدرتها شركة نفط الكويت في أغسطس الماضي.