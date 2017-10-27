«عمانتل» سترفع ملكيتها في «زين» إلى 21.9% وتصبح ثاني أكبر مساهم

إعادة تشكيل مجلس إدارة «زين» ليعكس الملكية الجديدة للأسهم

القيمة الإجمالية للاستحواذ على 21.9% من «زين» بلغت 2.19 مليار دولار

سعر الصفقة أعلى بـ 51.3% من السعر السوقي للسهم

إعادة هيكلة رأسمال وحدتها السعودية لتخفيض ديون الشركة أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركاتها التابعة الكويتية - البريطانية والخليج الوطنية القابضة توقيع اتفاقية بيع أسهم تستحوذ بموجبها الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) على حصة مجموعة الخير في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» والبالغة 12.1%.

وقالت مجموعة الخير في بيان الى البورصة الكويتية إن الحصة التي ستستحوذ عليها «عمانتل» تعادل 521.97 مليون سهم وبقيمة 781 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 407.6 ملايين دينار تعادل 1.35 مليار دولار.

وقالت شركة «عمانتل» انه من المتوقع أن تتم عملية البيع ونقل الأسهم بعد الحصول على موافقة بورصة الكويت والانتهاء من المزاد العلني وفقا للوائح المعمول بها في سوق الكويت.

وكانت «عمانتل» قد استحوذت في أغسطس 2017 على أسهم خزينة تشكل نسبة 9.84% من الأسهم المدفوعة من مجموعة زين في صفقة بلغت قيمتها 850 مليون دولار.

وبموجب ذلك أصبح طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة مجموعة زين.

وأضافت «عمانتل» في بيان لها انه وفي حالة اكتمال عملية شراء الأسهم، فسترتفع حصة عمانتل في مجموعة زين إلى 21.9% من الأسهم المصدرة القائمة وهو ما سيجعلها ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين (بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي للكويت)، وبناء عليه فستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة زين بما يعكس الملكية الجديدة للأسهم ليضم تمثيلا أكبر لعمانتل في المجلس.

وأشارت الى أنها ستقوم بتمويل الصفقة عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري، وسيتم لاحقا استبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستحواذ على نسبة 21.9% من مجموعة زين 2.19 مليار دولار، فيما يعمل كريدت سويس وسيتي بنك كمديري الطرح والمقرضين والمنسقين الرئيسيين، فيما تعمل كل من بنك ABC، بنك مسقط، HSBC، ستاندرد تشارترد كمديري طرح والمنسقين الرئيسيين للتمويل الخاص بالصفقة.

أعلى 50% من السعر السوقي

ويعد سعر صفقة شراء حصة مجموعة الخير البالغة 12.1% في زين والبالغ 781 فلسا أعلى بنحو 51.3% من السعر السوقي للسهم والبالغ 516 فلسا، كما انه أعلى بنحو 30% عن سعر الصفقة التي أتمتها عمانتل لأسهم الخزينة التابعة لزين في أغسطس الماضي والبالغ 600 فلس.

وعلى إثر الصفقة، لم يدرج سهم زين في تعاملات الأمس، حيث سجل ارتفاعا بلغت نسبته 0.58% بالغا مستوى 516 فلسا.

تمويل بنكي

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين قولهم إن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) فوضت سيتي بنك وكريدي سويس لترتيب قرض تجسيري لدعم استحواذها المزمع على حصة قدرها 12% في مجموعة زين للاتصالات الكويتية.

وفي يونيو الماضي اشترى الصندوق العماني للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالسلطنة، حصة 51% في عمانتل بدعم من قرض بقيمة 600 مليون دولار.

وقام بانكا آي.إم.آي (لندن) وهو وحدة تابعة لانتيسا سان باولو وسيتي جروب وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني بترتيب القرض الذي جذب 21 مصرفا آخرين، معظمهم بنوك تايوانية، في تجميع القرض.

الرخصة الثالثة

وكانت شركة زين واحدة من الشركات المنافسة على الرخصة الثالثة في سلطنة عمان قبل ان تعلن وزارة النقل العمانية مطلع الشهر الجاري إلغاء المناقصة الدولية التي أطلقتها سابقا لاختيار مشغل ثالث لشبكة الهاتف المحمول في السلطنة، معلنة أن يكون مشروع المشغل الثالث للاتصالات المتنقلة في السلطنة عبر اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية، مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه القدرات والإمكانات اللازمة في هذا المجال.

هيكلة رأسمال وحدتها السعودية

وقالت مجموعة زين في بيان الى البورصة الكويتية ان إعادة هيكلة رأس مال وحدتها السعودية وإصدار الحقوق الأولوية سيؤدي إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، ما يؤدي إلى التوفير في تكاليف الأعباء التمويلية.

وأضافت انه من المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وكانت الشركة قد عينت السعودي الفرنسي كابيتال في مايو الماضي كمستشار مالي لمساعدة الشركة في استكشاف مختلف الخيارات لمواصلة تعزيز مركزها المالي.

وأعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 38% من 5.83 مليارات ريال سعودي الى 3.6 مليارات ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2.2 مليار ريال.وتعتزم الشركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية من 3.6 مليارات ريال الى 9.6 مليارات ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات ريال سعودي.

تفاعل محدود للبورصة مع «الصفقة»

شريف حمدي

تفاعلت بورصة الكويت أمس مع توقيع اتفاقية بيع أسهم تستحوذ بموجبها «عمانتل» على حصة مجموعة الخير البالغة 12%، وهي الصفقة البالغ قيمتها 407 ملايين دينار ولكن بشكل محدود سواء على مستوى السوق أو على مستوى أسهم مجموعة الخرافي.

وارتفعت مؤشرات السوق أمس بنسبة 0.3% على مستوى مؤشر كويت 15، ونسبة 0.13% على مستوى المؤشر الوزني، فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.03%.

ورغم هذه الارتفاعات في جلسة أمس، إلا أن الحصيلة الأسبوعية لمؤشرات السوق كانت سلبية، حيث واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بشكل جماعي، على وقع استمرار عمليات البيع بهدف جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة في الشهرين الأخيرين.

وواصلت السيولة تراجعها بشكل لافت، إذ انخفضت بنسبة 18% ببلوغها 57 مليون دينار بمتوسط يومي 11.4 مليون دينار مقارنة بـ 70 مليون دينار بمتوسط يومي 14 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وفي ظل توالي إفصاحات البنوك والشركات عن نتائج الربع الثالث، من المتوقع ان تشهد البورصة حالة من التعافي في المرحلة المقبلة خاصة أن النتائج جاءت محملة بنمو جيد.

وحققت البورصة خسائر رأسمالية خلال الأسبوع، بلغت نحو 240 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.8%، إذ بلغت القيمة الرأسمالية للسوق 29.114 مليار دينار تراجعا من 29.356 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6%، محققا 6 نقاط تراجع ليصل إلى 998 نقطة.

٭ انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.5%، محققا نقطتين خسائر ليصل إلى 429 نقطة.

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2%، محققا 10 نقاط خسائر ليصل المؤشر إلى 6623 نقطة.