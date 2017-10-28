أعلن بنك الكويت الوطني عن توفيره خدمة «المنار» لإيقاف السيارات في جميع المواقع الحيوية مثل مجمع الأفنيوز ومارينا كريسنت، وذلك لحاملي بطاقاته الائتمانية، حرصا منه على توفير وقت وجهد عملائه واستمتاعهم بالتسوق وارتياد المطاعم دون تكبد مشقة البحث عن موقف سيارات.

وتتوافر خدمة إيقاف السيارات المجانية التي تعد واحدة من بين العديد من المزايا التي يقدمها «الوطني»، إلى كل من حاملي بطاقات لك Mastercard Titanium، وبطاقة Business Titanium Mastercard، وبطاقة Visa Platinum، وبطاقة Mastercard Platinum، وبطاقة مايلز World Mastercard Card، وبطاقة World Mastercard، وبطاقة Visa signature، وبطاقة World Elite Mastercard، وبطاقة Visa Infinite.

وفي هذا السياق، قال مسؤول إنتاج البطاقات في بنك الكويت الوطني ناصر الدويسان: «البنك يكافئ عملاءه بالعديد من المزايا، مثل خدمة إيقاف السيارات المجانية، وتعد هذه المزايا التي نقدمها هي جزءا من اهتمامنا بالعملاء بشكل عام، حيث نحرص على توفير الاحتياجات المصرفية التي تلائم كل جوانب العملاء، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا».

وتتميز بطاقات «الوطني» الائتمانية بأنها توفر وقت العملاء، بدلا من تكبدهم عناء البحث طويلا عن موقف سيارات، فكل ما يحتاجونه للحصول على هذه الخدمة المجانية هو إبراز بطاقتهم الائتمانية من «الوطني» عند خدمة «المنار» لإيقاف السيارات في المواقع التالية: مارينا مول، مارينا كريسنت، فندق مارينا مول، مجمع الأفنيوز (البوابة 5، 9)، مطاعم فيش ماركت، ستاربكس (الجابرية، شارع المرور)، مطعم ليتل روبي، مستشفى دار الفؤاد، قاعة سلوى صباح الأحمد (قرب مارينا كريسنت)، شيك شاك، آي هوب، مطاعم بوت بيللي (الجابرية، شارع المرور)، ومطعم أوبن التايلندي.

تجدر الإشارة، إلى أن خدمة إيقاف السيارات المجانية واحدة من المزايا العديدة التي تقدمها بطاقات «الوطني» الائتمانية للعملاء، إذ توفر أيضا خدمة الرسائل النصية المجانية لمتابعة العميل عملياته البنكية لحظة بلحظة.