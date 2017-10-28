أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم عروض تمويلية متميزة لعملائه على منتجات وسلع لكبرى شركات الأثاث والمفروشات والمطابخ، تتضمن ميزة صفر أرباح لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وذلك ضمن حرص «بيتك» المستمر على توفير أفضل العروض والمزايا والخصومات لعملائه بما يساهم أيضا في دفع حركة السوق ومبيعات التجار وتلبية مطالب واحتياجات الأفراد من السلع المختلفة.

ويشارك «بيتك» العملاء من خلال هذا العرض المتميز تطلعاتهم للحصول على أفضل السلع من خلال الشراء من علامات ومحلات تجارية مهمة في السوق الكويتي وبمزايا التمويل صفر أرباح، مما يخفف الأعباء عن العملاء ويساعدهم على اقتناء المناسب من السلع والمتطلبات الأساسية، مع تحقيق قيمة مضافة للعملاء والتجار بزيادة حركة البيع. والشركات التي يشملها عرض «بيتك»: أرماني ـ دومين ـ سيدز للأثاث ـ أمريكان ماترس ـ هوم آرت ـ قرطبة للأثاث ـ مطابخ الفارسي ـ علي عبدالوهاب للأثاث ـ كيتشن هاوس ـ آت هوم ـ البيت الخشبي ـ اللمسات الأخيرة ـ التقنية للمطابخ ـ ليسباس.