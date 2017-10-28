تنطلق فعاليات معرض «الكويت للطيران 2018» خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير 2018، وبمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية وبدعم من المؤسسات والجهات الحكومية، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى 50 ألف زائر على مدى أيام المعرض الاربعة.

ويقام المعرض في مطار الكويت الدولي، وسيكون الافتتاح في اليوم الأول لكبار الشخصيات وللوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المختصة في مجال الطيران، أما بالنسبة للزوار فبإمكانهم زيارة المعرض في اليوم الثاني والثالث او الرابع.

ويحتوي المعرض على عدة فعاليات، منها العروض الجوية والتي ستكون مستمرة على مدى 4 أيام، ومحاضرات خاصة بالشركات المشاركة وفقرات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا. وقد تم الإعلان الرسمي عن تنظيم المعرض في 23 الجاري خلال مؤتمر صحافي، حيث تم الإعلان عن أهداف المعرض وأهميته وإمكانية الاستثمار في مجال الطيران في الكويت والمشاريع القادمة. ويهدف معرض الكويت للطيران للمشاركة والدخول كمنافس رئيسي في سوق الطيران في المنطقة، فبمشاركة شركات الطيران العالمية والشركات المقدمة لخدمات الطيران في المعرض سيكون من السهل تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مجال الطيران في الكويت، وذلك بعد التعرف على المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بمجال الطيران في خطة الكويت 2035 «كويت جديدة».