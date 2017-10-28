أعلن بنك الخليج في 22 الجاري عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 15 الى 19 الجاري، حيث فاز كل من: فؤاد خالد الزويد، وحسين صادق جعفر عبدالله، وجواد علي الموسى المحمد، وانتوني منقالي مندوزة، ومهند إبراهيم بورسلي، وأحمد علي غزاوي، وعايشة فهد ياسين عمار، وسودابة حسن بغلوش، وطارق فيصل الربيعان، وعقاب صالح العتيبي، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار وسحوبات ربع سنوية تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار.

بالإضافة إلى السحب الأخير على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون دينار والذي سيقام في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017.

الجدير بالذكر ان آخر موعد لقيام العملاء بفتح حساب الدانة أو إيداع المزيد من المبالغ فيه هو 31 أكتوبر الجاري لمضاعفة فرص الفوز ليصبح مليونير الدانة المقبل، ويشجع «الخليج» عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة لخدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين والمقيمين في الكويت.

يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار.

في أي وقت، يتم خصم مبلغ دينارين. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، يدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.