بعد قضاء فترة راحة واسترخاء في ربوع القرى السويسرية، قد يكون من المفيد الانتقال الى مدينة لوسيرن عبر القطار او السيارة، ففي لوسيرن العديد من الأماكن التي يقصدها السياح، طبعا البداية من بحيرة لوسيرن الشهيرة.

وتقع المدينة وسط الطبيعة الجبلية الخلابة وعلى محيط البحيرة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 113.6كم2، ويصل تدفق البحيرة للخارج إلى نهر الرويس، وعادة ما يزورها العديد من السياح والأفراد لمناظرها الجميلة، حيث الجبال الشاهقة المحيطة بها كجبال بيلاتوس وريكي وستانسر هورن، ويحيط بالبحيرة مجموعة من البيوت التاريخية التي تصطف وكأنها لوحة فنية ملونة.

يمر نهر «الرويس» في مدينة لوسيرن وسط سويسرا، ويعد «جسر الكنيسة» الذي يعود بناؤه إلى القرن الرابع عشر أقدم جسر خشبي مغطى في أوروبا، ويحوي في داخله عددا من الرسوم واللوحات الجميلة، أما المدينة القديمة فهي جانب آخر من الجوانب المشرقة والسياحية المهمة في لوسيرن كما أنها جهة مثالية للسياح الذين يرغبون في الاستمتاع بقضاء عطلة لا تنسى مع الجمال الطبيعي الرائع.

خلال تواجدك في لوسيرن لابد من زيارة نصب الأسد الجريح وهو من التصاميم المنحوتة الشهير جدا، وقد صمم ما بين العام 1820 والعام 1821، وقد ذكر الكاتب مارك الأميركي «أنه أكثر قطعة أثرية محزنة في العالم» وهو يجسد تمثالا لأسد محتضر قد نحت في الصخر في موقع الحدث تخليداً للحراس السويسريين ممن سقطوا أثناء الثورة الفرنسية في العام 1792.

الطقس وأفضل وقت للزيارةسويسرا هي المكان المناسب لزيارة السياح على مدار العام، لأن جوها ملائم جدا للمسافرين. الموسم المثالي لقضاء عطلتك في سويسرا هو الربيع والصيف والخريف ففي شهري يونيو ويوليو تظهر الزهور البرية في جبال الألب، وذلك في ذروة موسم السياح.

توصي دائرة الأرصاد الجوية للسياح بالتزلج خلال شهر مايو فقط.

ويوصى جميع المسافرين باتخاذ سترة، مظلة أو معطف واق من المطر في رحلتهم إلى سويسرا.

منتجع «بورغنستوك»..إطلالة خلابة تأسر القلوب

في واحدة من أكثر الأماكن المذهلة في العالم، يقع منتجع «بورغنستوك» وجهة الضيافة الفاخرة القابعة على ارتفاع 500 متر من بحيرة لوسيرن الخلابة والمطلة على جبال ريجي وبلاتوس، ويقدم لرواده تجربة ضيافة سويسرية من الدرجة الأولى من خلال المرافق ذات التصميم المميز التي تجمع بين الحداثة والعراقة وتوفر خدمات رفيعة وحصرية تناسب رغبات الزوار.

يمتد المنتجع الذي استحوذت عليه دولة قطر عبر شركة «كاتارا» للضيافة بقيمة مليار دولار، على مساحة 148 فدانا ويشمل 383 غرفة في 4 فنادق و67 جناحا و12 مطعما ومركزا صحيا وقاعات اجتماعات فخمة.

الوصول إلى «بيرعنستوك» يتطلب ركوب أعلى مصعد في الهواء الطلق في أوروبا وقطار معلق يصل الزوار إليه من بحيرة لوسيرن. ويحتوي منتجع «بيرغنستوك» على مرافق رياضية تشمل ملعبا للغولف من 9 حفر و3 ملاعب تنس للبطولة وحلبة للتزلج و43 ميلاً من مسارات المشي وركوب الدراجات وليدو خاص على البحيرة للرياضات المائية.

يشمل منتجع بورغنستوك العديد المرافق والمباني الأثرية، واستمرت مرحلة التخطيط لبنائه 9 سنوات ويوفر أكثر من 1000 وظيفة.