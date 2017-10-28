محفظة الأسهم سجلت مكاسب قوية نسبتها 4.3%

سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم عوائد بلغت 3.2% بالربع الثالث 2017 تعادل 23.4 مليار دولار.

واستفاد صندوق النفط النرويجي من ظروف السوق ليسجل عائدات إيجابية للربع السنوي السادس على التوالي.

وبلغ عائد صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم 3.2% في الربع الثالث، حيث ساعدت أسواق الأسهم القوية في تحقيق محفظة الأسهم مكاسب بنسبة 4.3% بينما وصل عائد محفظة السندات إلى 0.8% بالإضافة إلى عائدات الاستثمارات العقارية التي بلغت 2.7%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «نورجز بنك انفسمنت مانجمنت» التي تدير الصندوق «ينجف سلاينستاد»: «لدينا نتائج إيجابية في كل فئات الأصول خلال العام الحالي حتى الآن، وخاصة العائد على استثماراتنا في الأسهم كانت جيدة للغاية».

وأضاف «سلاينستاد» قائلا: «يجب ان نكون مستعدين لأسواق الأسهم المتذبذبة ولا نستطيع توقع مثل تلك العوائد كل ربع سنوي».

وانخفضت قيمة الصندوق السيادي للنرويج، الأكبر عالميا، إلى 970 مليار دولار من تريليون دولار بعد سحب الحكومة النرويجية 10 مليارات كرونة بالإضافة الى ارتفاع العملة النرويجية أمام العملات الرئيسية الأمر الذي أدى الى انخفاض قيمة الصندوق بمقدار 250 مليار كرونه تعادل 30 مليار دولار.

والحكومة النرويجية التي تحول عائداتها النفطية كافة إلى الصندوق، يسمح لها فقط بسحب المبلغ الذي يساوي العائدات المالية التقديرية، وتم تخفيض هذه النسبة من 4% إلى 3%.

ويستثمر الصندوق نحو 65.9% في الأسهم و31.6% في السندات و2.5% في العقارات، وباستثماره في نحو 9 آلاف شركة يملك الصندوق 1.3% من الرسملة السوقية العالمية و2.3% في أوروبا.

وتتمثل أسهم ابل ونستلة والفا بيت المالكة لجوجل ومايكروسوفت الحصة الأكبر لمحفظة الصندوق من الأسهم، حيث يبلغ استثمارات الصندوق في تلك الأسهم نحو 23 مليار دولار.

ويشتهر أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بشهيته للقطاع العقاري، إذ ضخ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها بنهاية يونيو المنصرم 26 مليار دولار، أبرزها بمعالم عقارية مهمة في Times Square بنيويورك وChamps Elysees

الباريسية وRegent Street في لندن.

وتتوقع النرويج ان يستمر نمو الصندوق حتى 2025، ليبلغ حجمه 1.3 تريليون دولار.

ويذكر أن الصندوق النرويجي تم إنشائه في منتصف التسعينات، ويمول عن طريق مداخيل النفط السنوية.