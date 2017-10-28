أظهرت نتائج أعمال شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، قفزة بـ 24% في إيرادات الشركة بالربع الثالث من العام الحالي، بدعم من المبيعات القوية لإعلانات الهاتف المحمول التي فاقت التوقعات.

وزادت الإيرادات المجمعة إلى 27.8 مليار دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر، مقارنة مع 22.45 مليار دولار قبل عام، لتفوق متوسط تقديرات المحللين البالغ 27.2 مليار دولار.

وارتفع صافي ربح الشركة إلى 6.7 مليارات دولار أو 9.57 دولارات للسهم في الربع الثالث، من 5.1 مليارات أو 7.25 دولارات للسهم قبل عام، ليفوق تقديرات «وول ستريت». ويذكر انه في اغسطس 2015 أعادت شركة «غوغل» هيكلة نفسها في محاولة منها لفصل خدماتها الرئيسية على الإنترنت عن مشروعاتها الطموحة الأخرى، حيث تدار جميعا تحت مظلة كيان جديد يسمى «ألفابت»، وأصبح تركيز دور الشركة الفرعية الآن «غوغل» على إدارة الخدمات والمواقع والمنتجات الشهيرة مثل يوتيوب وغوغل مابس ومتصفح كروم ونظام أندرويد.

43 مليار دولار مبيعات «أمازون» في الربع الثالث 2017

أعلنت «أمازون دوت كوم» عن قفزة بلغت حوالي 34% في إيراداتها في الربع الثالث من العام مع حصول نشاطها للتجزئة على دعم من مبيعات يوم التسوق الخاص (برايم داي). وقالت أكبر شركة في العالم لمبيعات التجزئة عبر الانترنت إن أرباحها زادت إلى 256 مليون دولار، أو 52 سنتا للسهم، في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر من 252 مليون دولار، أو 50 سنتا للسهم، قبل عام. وقفز صافي المبيعات 33.7% إلى 43.74 مليار دولار من 32.71 مليارا. ويوم التسوق السنوي الخاص لأمازون في يوليو هذا العام كان الأكبر على الإطلاق من حيث المبيعات، وتخصص أمازون هذا اليوم لتقديم عروض وتخفيضات لمستخدمي خدمة «أمازون برايم» تشمل آلاف المنتجات.