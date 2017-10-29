مهند الخرافي: «زين» تواصل خططها في تنويع حجم أعمالها وسط تحولات صناعة الاتصالات

بدر الخرافي: المجموعة حققت خطوات متقدمة في إستراتيجيتها للتحول إلى مشغل الاتصالات الرقمي

تقلب أسعار العملات كلّف المجموعة 441 مليون دولار على الإيرادات و76 مليوناً على الأرباح

عمليات الكويت تدفع إيراداتها وأرباحها إلى نمو 6 و10% على التوالي

«زين العراق» تحقق قفزات نمو هائلة.. 174% ارتفاعاً في الأرباح

«زين السودان» حققت نمواً قوياً برفع إيراداتها 40% وأرباحها 29%

أعلنت مجموعة زين في بيان صحافي أمس انها حققت أرباحا صافية بقيمة 122 مليون دينار عن فترة الأشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 124 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 31 فلسا.

وكشفت «زين» التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن إجمالي الإيرادات المحققة عن هذه الفترة بلغ 767 مليون دينار، مقارنة بـ826 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين مهند الخرافي ان المجموعة حافظت نسبيا على مؤشراتها المالية الرئيسية عن هذه الفترة، بالرغم من التحديات التي تواجهها عملياتها التشغيلية في مناطق جغرافية مختلفة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث واصلت خططها الاستراتيجية في تنويع حجم أعمالها وسط التحولات الكبيرة في صناعة الاتصالات، وقد ساعدتها الشراكات الاستراتيجية التي تقوم بها في توجيه اهتماماتها نحو الحفاظ على قيمة أعمالها.

وعلّق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي على هذه النتائج بقوله: «تأثرت النتائج المالية المجمعة بالتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها أسواق المنطقة، إلى جانب تقلبات أسعار صرف العملات، وارتفاع مستوى المنافسة السعرية، وهي عوامل خارج نطاق السيطرة في جزء كبير منها».

وأضاف: «لقد حافظت المجموعة على مسارها بثبات في ظل هذه الأوضاع التشغيلية الصعبة، ملتزمة بأهدافها الاستراتيجية، وفي سبيل ذلك، نجحت في تطبيق مبادرات مبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير مجالات جديدة في قطاع الأعمال، وأخذت خطوات متقدمة في أن تصبح مشغل نمط حياة رقمي متنوع ومبتكر».

وكشف بدر الخرافي ان المؤشرات المالية الرئيسية عن هذه الفترة جاءت لتعكس حجم هذه التحديات، حيث سجلت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ (EBITDA) 316 مليون دينار عن فترة الاشهر التسعة، مقارنة بـ390 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ هامش ربحية الـ (EBITDA) 41.2 % مقارنة بـ 47.2% عن الفترة نفسها من العام 2016.

وأوضح الخرافي ان المؤشرات المالية المجمعة تأثرت بتقلبات أسعار تحويل العملات، حيث كلفت المجموعة 441 مليون دولار على مستوى الإيرادات المجمعة، بينما كلفها تقلب العملات على مستوى الأرباح الصافية 76 مليون دولار.

وعن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، فقد حققت المجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 259 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA 104 مليون دينار، فيما سجلت الأرباح الصافية عن هذه الفترة 40 مليون دينار.

وبين الخرافي ان مجموعة زين حافظت على قاعدة عملائها، حيث استقرت عند 45.3 مليون عميل، وهي ما زالت تملك الحصة السوقية الأكبر في 5 أسواق من عملياتها.

وذكر الخرافي أن عمليات المجموعة في الكويت اكتسبت مؤخرا زخما قويا، وهو ما انعكس على نمو مؤشراتها المالية الرئيسية عن فترة الربع الثالث، بينما تواصل شركة زين السعودية تحسين عملياتها التشغيلية، وتحولها للربحية للربع الثالث على التوالي، كما أن عمليات المجموعة في السودان تحقق أداء تشغيليا وماليا قويا، حيث تحافظ على نسب النمو المشجعة على كل مؤشراتها المالية، وبالنسبة إلى شركة زين العراق فإن التطورات السياسية الأخيرة تبدو إيجابية، وهو ما سيساعد عملياتنا في العراق للانطلاق بشكل أفضل مستقبلا.

وتابع: «في الوقت الذي تواصل فيه مجموعة زين تطبيق مبادراتها الاستراتيجية بنجاح، فإن فترة الربع الثالث شهدت تطورات إيجابية، لما سيكون لها من تأثير واضح في تعزيز القيمة لكل الأطراف، حيث ستؤدي صفقة تملك أسهم الخزينة التي نفذتها شركة عمانتل إلى زيادة تعزيز الميزانية العمومية، وتوفير سيولة كبيرة لعمليات المجموعة، كما أنها ستعزز بشكل كبير من مرونة الاستراتيجية التشغيلية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية».

وأفاد الخرافي «كما ستفتح اتفاقية البيع الملزمة لبيع وإعادة تأجير الأبراج في الكويت التي تم توقعيها مع شركة آي اتش اس القابضة، مجالات جديدة أمام عمليات المجموعة، حيث ستعمل على خلق قيمة أكبر للمساهمين، كما أنها ستمنح الشركة مرونة في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا».

وأوضح الخرافي أن صفقة بيع الأبراج جاءت في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الاتصالات تكاليف تشغيلية عالية، وبالتالي فإن مستويات الربحية باتت تعاني ضغوطا متزايدة، وهي مدفوعة في المقام الأول بالحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الشبكات، مبينا أن هذا الاتفاق سيقلل من حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، وسيدعم الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، حيث سيمنح المجموعة المجال للتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكات».

وقال بدر الخرافي: «لقد نجحت مجموعة زين في بناء أساسيات أعمال مبتكرة لإثراء محفظة خدماتها، وتوليد تدفقات نقدية جديدة، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاختراق العالية لخدمات الاتصالات، وتسريع اعتماد حلول الـ (OTT)، وهي تواصل الآن تطبيق مبادراتها الاستراتيجية المتمثلة في تحديد الفرص الأكثر ربحية في المجال الرقمي، والشراكة مع كيانات تشغيلية قوية في هذه المجالات الواعدة، ولذلك فهي حرصت على مواءمة استثماراتها في تطوير وترقية الشبكات بهدف تعزيز التدفقات النقدية».

وأكد الخرافي أن النمو الذي تحققه عمليات المجموعة في إيرادات خدمات البيانات كان انعكاسا لاستثمارها الفعال في شبكات البرودباند، لاسيما في مجالات البنية التحتية الخاصة بشبكات التطور طويل الأمد (LTE)، وهي الشبكات التي لم تسهم فقط في التدعيم المستقبلي لعمليات المجموعة، بل سمحت أيضا بتقديم خدمات محتوى رقمي أكثر فاعلية، مبينا أن المجموعة حققت نموا في هذا المجال برفع إيراداتها من خدمات البيانات بنسبة 3% لتمثل ما نسبته 25% من حجم الإيرادات المجمعة.

الكويت

شهدت عمليات شركة زين الكويت زخما خلال فترة الربع الثالث، وهو ما انعكس على مؤشراتها المالية الرئيسية، وذلك بالرغم من معدلات الاختراق العالية في السوق، والمنافسة السعرية الشديدة، حيث ارتفعت إيرادات الشركة عن فترة الربع الثالث 6% لتصل إلى نحو 81 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ (EBITDA) 34 مليون دينار، فيما ارتفعت الأرباح الصافية 10% عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 23 مليون دينار.

ومازالت عمليات شركة زين الكويت تساهم بالحصة الأكبر على مستوى الأرباح الصافية المسجلة للمجموعة، وذلك بفضل سلسلة مبادراتها المبتكرة في تنويع محفظة خدماتها، وزيادة الإيرادات من روافد أعمال جديدة.

وبينما تعكف شركة زين الكويت على تنفيذ مشروع العدادات الذكية، الذي يأتي ضمن خططها الاستراتيجية لنشر حلول المدن الذكية في السوق الكويتية، فقد أبرمت الشركة مؤخرا عقدا ملزما لبيع وإعادة تأجير أبراجها مع شركة آي اتش اس القابضة، وهي الاتفاقية التي ستفتح مجالات جديدة أمام عملياتها، حيث ستمنحها مرونة أكبر بالتوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا.

العراق

استطاعت شركة زين العراق ان تحقق نسب نمو قوية على مستوى كل مؤشراتها المالية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، حيث رفعت الشركة من قاعدة عملائها بنسبة 16% لتصل إلى نحو 13.7 مليون عميل، كما رفعت من حجم إيراداتها 8% عن الفترة نفسها لتصل إلى نحو 288 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 13% لتصل إلى 102 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح الصافية لتحقق نسبة نمو هائلة بمقدار 174% عن الفترة نفسها لتصل إلى نحو 13 مليون دولار.

ومع التطورات السياسية الأخيرة التي تبدو إيجابية، فإنه من المتوقع أن تساعد زين العراق في الانطلاق بشكل أفضل مستقبلا، حيث تعول الشركة كثيرا على النمو الهائل المتوقع لخدمات البيانات، والتي من المتوقع أن تشهد تطورا للأفضل مع هذه التطورات الإيجابية.

السودان

في الوقت الذي تواجه فيه عمليات شركة زين السودان ضغوطا كبيرة بسبب الانخفاض الهائل لقيمة عملتها المحلية مقابل سعر صرف الدولار، والذي بلغت نسبة انخفاضه 61%، فإن عمليات الشركة تواصل تحقيق نسب نمو قوية (بالعملة المحلية)، حيث تعكس كل مؤشراتها المالية تحسنا واضحا خلال هذه الفترة.

فقد قفزت إيرادات الشركة عن فترة التسعة أشهر 40% لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه سوداني، بينما قفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 30% لتصل إلى نحو 2.05 مليار جنيه، فيما ارتفعت الأرباح الصافية عن الفترة ذاتها بنسبة 29% لتصل إلى 836 مليون جنيه.

وارتفعت 4% لتصل إلى نحو 12.9 مليون عميل، بينما شكلت إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة ورسائل القيمة المضافة) 15% من إجمالي إيرادات الشركة.

وتنظر مجموعة زين إلى قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان بنظرة إيجابية،حيث مما لا شك فيه ان هذه التطورات سيكون لها آثار إيجابية على القطاعات المالية والتجارية والصناعية بما فيهم قطاع الاتصالات في السودان.

الأردن

حققت عمليات شركة زين الأردن نموا في قاعدة عملائها عن فترة الأشهر الـ 9 لتصل إلى نحو 4.2 ملايين عميل.

كما رفعت الشركة من حجم إيراداتها عن هذه الفترة بنسبة 2% لتصل إلى نحو 371 مليون دولار، مقارنة بـ 363 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ (EBITDA) 174 مليون دولار، مقارنة بـ 179 مليون دولار، كما حققت الشركة أرباحا صافية عن هذه الفترة بنحو 72 مليون دولار.

البحرين

رفعت شركة زين البحرين إيراداتها بنسبة 3% في فترة الربع الثالث لتصل إلى نحو 48 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 46 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حافظت الشركة على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، والذي بلغ عن هذه الفترة 15 مليون دولار.

وعن فترة الأشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية، فقد بلغت إيرادات الشركة 148 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 12%، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 44 مليون دولار أميركي، وسجلت الشركة صافي ربحية عن هذه الفترة 7 ملايين دولار، مقارنة بـ 8 ملايين دولار أميركي خلال نفس الفترة من 2016.

زين السعودية.. أرباح للمرة الأولى في التاريخ

واصلت شركة زين السعودية تحقيقها أرباحا صافية للربع الثالث على التوالي، وصافي ربحية للأشهر الـ 9 للمرة الأولى في تاريخها، حيث بلغت الأرباح الصافية 15 مليون دولار عن فترة الأشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية، مقارنة بخسائر 225 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد حافظت الشركة على مستويات النمو لمؤشراتها المالية عن فترة الربع الثالث، حيث حققت نموا في الإيرادات بنسبة 10%، لتصل إلى 494 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت عمليات الشركة قفزة كبيرة في حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ (EBITDA) بنسبة 29%، لتصل إلى 168 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ هامش الربح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ (EBITDA) 34% مقارنة مع 29% عن فترة الربع الثالث من العام 2016.

وجاءت أرباح الشركة مدفوعة بفضل الارتفاع في إجمالي الإيرادات المحققة عن هذه الفترة، والتي تعود بدورها إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة خاصة منتجات البيانات، كما جاءت الأرباح مدعومة بانخفاض الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، وانخفاض مصاريف التوزيع والتسويق.

وتبدي الشركة تقدما ملموسا في خطة التوسع التي تقوم بها لتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم رؤية 2030 للمملكة، والمساهمة بشكل فاعل في تعزيز التنمية الاقتصادية والتنوع الرقمي، حيث قامت مؤخرا من خلال شركة (NXN) ـ ذراع مجموعة زين في مشاريع المدن الذكية ـ بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحول الرقمي في المملكة، وهي الخطوة التي ستعمل على تكثيف وتيرة التحول الرقمي وإطلاق العنان لقوة البيانات في سوق المملكة.