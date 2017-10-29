خصم بقيمة 10% على التذاكر التي يتم حجزها عبر الأجهزة الذكية

قامت الخطوط الجوية القطرية بطرح تحديث جديد لتطبيق الأجهزة الذكية يمتاز بتصميم جميل وسهولة الاستخدام. وأضافت الناقلة القطرية الحائزة عدة جوائز عالمية مجموعة من الخصائص المبتكرة عبر التطبيق ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام، وليتيح جميع المعلومات المهمة التي يحتاجها الركاب بين أيديهم وعبر أجهزتهم الذكية.

وتعكس واجهة التطبيق التصميم الجديد لموقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني، ما يتيح الفرصة أمام المسافرين للاستمتاع بتجربة سلسة وسهلة عند زيارة المنصات الإلكترونية المختلفة للخطوط الجوية القطرية.

وتشمل التحديثات على التطبيق واجهة جديدة وفريدة لصفحة «نادي الامتياز»، التي تمتاز بتمكين أعضاء النادي من الوصول بسهولة إلى ملفهم الشخصي ولائحة الخيارات الخاصة بالأعضاء.

ويحتوي التطبيق على قائمة جديدة تم إعادة تصميمها بهدف توفير جميع الخدمات والمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أمام مستخدمي التطبيق.

وتقدم الخطوط الجوية القطرية خصما حصريا بقيمة 10% على أسعار التذاكر التي يتم حجزها عبر تطبيق الأجهزة الذكية. كل ما عليك هو تحميل التطبيق، والحجز باستخدام الرمز الترويجي QRMOBAPP قبل 29 أكتوبر 2017 للحصول على هذا الخصم.

وقدمت الخطوط الجوية القطرية خاصية جديدة لمستخدمي ساعة «آبل»، حيث يقدم خيار «رحلاتي» لهم معلومات عن الرحلات الحالية والرحلات القادمة، بما في ذلك معلومات عن البوابة وجدول لمعلومات الرحلة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يشكل الاستمرار في تعزيز وتحديث الوسائل الرقمية أهمية قصوى لنا، حيث قمنا بطرح هذا التحديث بهدف توفير المزيد من الراحة والسهولة أمام مسافرينا عند إدارة خطط سفرهم، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها في أي وقت وفي أي مكان في العالم.

وأضاف الباكر: يهدف التطبيق الجديدة للخطوط الجوية القطرية إلى تعزيز تجربة المسافرين وتسهيل عملية وصولهم إلى خدماتنا الحائزة عدة جوائز عالمية.

ومنذ إطلاق التطبيق في عام 2013، تمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية من الوصول إلى حجوزاتهم ورحلاتهم بسهولة عبر أجهزتهم الذكية، والاستفادة من خدمات متنوعة، مثل البحث وحجز الرحلات والتحقق من حالة الرحلات وإتمام إجراءات السفر.

وفي عام 2016، أضافت الخطوط الجوية القطرية خيار «رحلاتي» إلى التطبيق، حيث يزود هذا الخيار المسافرين بمعلومات مهمة عن الرحلة مثل برنامج الرحلة ومعلومات البوابة ووقت الصعود إلى الطائرة ومعلومات بطاقة الحقيبة ومعلومات صالة الانتظار وخريطة تفاعلية لمطار حمد الدولي وجولة افتراضية في الطائرة.

وعلاوة على ذلك، بإمكان المسافرين الاستفادة من خيار التنبيهات للبقاء على علم بآخر التحديثات حول الرحلة، مثل موعد تسجيل الدخول عبر الإنترنت ووقت الصعود إلى الطائرة والتغيرات المحتملة على بوابة الصعود ورقم بطاقة الحقيبة ومعلومات عن الأمتعة وغيرها.

يتوافر تطبيق الخطوط الجوية القطرية عبر الرابط qatarairways.com/mobile، حيث يتعين على العملاء اتباع الخطوات وتحميل التطبيق من متجر آي فون أو أندرويد. ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني للهواتف المحمولة عبر كتابة qatarairways.com مباشرة في المتصفح على أي جهاز محمول أو لوحي.