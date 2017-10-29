أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، فوزها بجائزة Speedtest Award 2017 كأسرع شبكة موبايل إنترنت في الكويت، وذلك استنادا إلى تحليلات شركة Ookla، لبيانات سرعة الإنترنت لعام 2017.

وتسلم م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA، الجائزة من آلان كيريجان، مدير شركة Ookla، في المبنى الرئيسي لـ VIVA.

وفي هذه المناسبة، قال البدران: حصدنا لهذه الجائزة يثبت أداءنا المتميز ومعايير الجودة العالية التي توفرها الإدارة التنفيذية وخبراؤنا لعملائنا الكرام. نحن نسعى دائما إلى تعزيز ريادتنا في سوق الاتصالات عبر خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة بالإضافة الى شبكة الإنترنت والتي تواكب جميعها تطلعات وطموحات العملاء.

يتم تحديد جائزة Speedtest باستخدام نقاط السرعة التي تتضمن مقياسا لتحميل كل مزود وسرعة تحميل لترتيب أداء سرعة الشبكة. وهذه الجوائز الرائدة عالميا في اختبار أداء الإنترنت والتي تصدرها شركة Ookla، تعتبر الطريقة النهائية لقياس أداء الإنترنت الخاص بكل مزود إنترنت، كما تساعد في بناء أفضل وأسرع شبكة إنترنت، بفضل التكنولوجيا المتطورة التي تعتمدها شركة Ookla والتي تمكن الناس في جميع أنحاء العالم من قياس واستكشاف سرعة الإنترنت الخاصة بهم.