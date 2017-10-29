العقود النفطية في الصدارة بنسبة 59% من إجمالي القيمة

تراجع كبير في قيمة العقود الإنشائية إلى 3.5 ملايين دينار فقط

«السفن» تتصدر الشركات بـ 3 عقود قيمتها 83 مليون دينار تشكل 55% من الإجمالي شريف حمدي

كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» أن قيمة مناقصات وعقود الربع الثالث من العام الحالي شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 48% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات والعقود في الأشهر الثلاثة الماضية من 2017 نحو 153 مليون دينار مقارنة مع 295 مليون دينار للربع الثالث في 2016.

وظهر من الإحصائية أن هناك تراجعا في نوعية المشروعات التي تم طرحها خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، إذ اقتصرت على القطاعات النفطية والكهربائية واللوجستية وسط تراجع لافت لحجم العقود الإنشائية التي تتصدر عادة قائمة العقود من حيث القيمة.

ولم تشهد فترة الـ 3 أشهر الماضية ترسية مناقصات صحية أو زراعية أو تعليمية على شركات مدرجة ببورصة الكويت أو الشركات الزميلة أو المملوكة لها.

وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها الإحصائية حول مناقصات وعقود الربع الثالث من 2017:

٭ بلغ عدد المناقصات التي فازت بها الشركات الكويتية داخليا وخارجيا 13 مناقصة بانخفاض بلغت نسبته 30% مقارنة مع الربع الثالث من 2016، حيث بلغ عدد المناقصات 19 مناقصة.

٭ فازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بأكبر مناقصة خلال الربع الثالث، إذ بلغت قيمتها 41.5 مليون دينار وهي مناقصة كهربائية طرحتها وزارة الكهرباء والماء، وتشكل هذه المناقصة وحدها نحو 27% من إجمالي قيمة عقود الربع الثالث، وتصدرت «السفن» قائمة الشركات الفائزة بعقود خلال تلك الفترة، بترسية 3 عقود عليها قيمتها الإجمالية 83.7 مليون دينار تشكل 55% من إجمالي القيمة.

٭ في المرتبة الثانية حلت شركة الامتياز للاستثمار بعقدين قيمتهما 29.5 مليون دينار تشكل 19% من القيمة الإجمالية.

٭ طرحت «البترول الوطنية» في الـ 3 أشهر الماضية 4 مناقصات تجاوزت قيمتها 83 ملايين دينار تشكل نحو 54% من الإجمالي، تلتها «الكهرباء والماء» بعقدين قيمتهما 43 مليون دينار تشكل 28% من الإجمالي.

٭ ظهر من الإحصائية أن المشاريع النفطية جاءت في الصدارة من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة 5 مناقصات 90.5 مليون دينار تشكل 59% من الإجمالي.

٭ بلغت قيمة المناقصات الكهربائية التي جاءت في المرتبة الثانية 41.5 مليون دينار تشكل 27.1% من الإجمالي.

٭ جاءت المناقصات اللوجستية في المرتبة الثالثة من خلال عقدين، بلغت قيمتهما 13.5 مليون دينار تمثل بنسبة 8.6%.

٭ حلت المناقصات الخدمية في المرتبة الرابعة من خلال 4 عقود بقيمة 4.6 ملايين دينار بنسبة 3%.

في المرتبة الخامسة والأخيرة حلت العقود الانشائية - على غير المعتاد - بعقد واحد قيمته 3.5 ملايين دينار بنسبة 2.3%.

٭ بلغ عدد المناقصات الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية مناقصتين بـ 15 مليون دينار، تشكل 9.8% من قيمة العقود الإجمالية، وكانت من نصيب شركتي المواشي وأنوفست.