تحديد 6 مواقع للحفر البحري بعيداً عن «جون الكويت»

«النفط الثقيل» يمضى قدماً لإنتاج 60 ألف برميل يومياً أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر أن الشركة ستطرح مناقصات وعقود الحفر البحري لأول مرة في تاريخ الشركة قبل نهاية 2017، على أن يكون توقيع العقود في شهري مارس أو أبريل 2018 على ان تتم عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة البحرية في نهاية 2018.

وقال جعفر في تصريحات لـ«الأنباء» ان الشركة حددت 6 مواقع للحفر البحري وسيتم استخدام برجين للحفر في المواقع، موضحا زنه تم تحديد تلك الأماكن بعيدا عن منطقة جون الكويت.

وذكر ان «نفط الكويت» لديها معلومات كافية عن الحقول الواقعة في منطقة جون الكويت خصوصا وان تلك المنطقة عبارة عن محمية طبيعية وان الشركة لديها دراية كاملة بالمكامن النفطية في تلك المنطقة، بيد ان الشركة لن تقوم بالحفر في تلك المنطقة، قائلا باقتضاب: «لدينا خير كثير خارج جون الكويت».

وأوضح جعفر أن حقل برقان الكبير يحوي مخزونا استراتيجيا يمكنه من الإنتاج لسنوات عديدة وليس كما يعتقد البعض، إذ يعد حقل برقان من أكبر الحقول النفطية ليس على مستوى الكويت فقط وإنما على مستوى العالم.

وذكر ان حقل برقان ينتج حاليا وبصحة جيدة وان الشركة تضع ضمن جل اهتماماتها المحافظة على ضغط المكامن في حقل برقان ولاسيما ان هناك عددا كبيرا من المشاريع التي تحافظ على ضغط المكمن وان الشركة أجرت العديد من الفحوصات التي توضح هجرة النفط والماء من المكامن وكيفية التعامل معها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

هذا، ويلعب حقل برقان دورا أساسيا في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشركة نفط الكويت بالوصول إلى 3.650 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

خط أنابيب الزور

وحول مشروع خط أنابيب مصفاة الزور التي تنفذه الشركة لتوصيل النفط الخام الى مصفاة الزور، قال جعفر ان الشركة تتوقع الانتهاء من المشروع في 2019 -2020.

وحصلت شركة نفط الكويت في شهر يونيو الماضي على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات بترسية مشروع خط أنابيب الزور على شركة سايبم الإيطالية بقيمة 256.9 مليون دينار.

وذكر جعفر ان خط أنابيب الزور يبلغ طوله 350 كيلومترا ويهدف الى تزويد مصفاة الزور الجديدة بما يقارب 615 ألف برميل يوميا إضافة الى 300 مليون قدم مكعبة من الغاز.

وأشار جعفر الى ان «نفط الكويت» تقوم حاليا بإعادة تأهيل خطوط انابيب بديلة الى موقع مصفاة الزور لحين الانتهاء من مشروع خط أنابيب المصفاة الرئيسي.

وقال ان خط انابيب الزور (البديل المؤقت) سيتم الانتهاء منه قبل تشغيل وحدات المصفاة بحوالي 6 أشهر وذلك لاعطاء ادارة مصفاة الزور عمليات التجربة الأولية للانتاج قبل البدء في عمليات التشغيل التجاري.

وقال إن خط انابيب المصفاة الجديدة سوف ينقل يوميا 60 الف برميل من النفط الثقيل بالاضافة الى كميات كبيرة من النفط الخفيف.

وفيما يخص انتاج النفط الثقيل، ذكر جعفر ان الشركة تقوم بتنفيذ كل الاعمال حاليا، متوقعا الانتهاء من عمليات تنفيذ المشروع في 2018-2019 ليصل الانتاج الى 60 الف برميل يوميا.

وقال ان نفط الكويت لديها مشروع تجريبي لاستخدام الطاقة الشمسية في استخراج النفط الثقيل.