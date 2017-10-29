44 عاماً علـى إنجازاته المتعددة منذ تأسيسه في العـام 1973

تـم تكليف شركة استشارية بدراسة فكرة التحـول منذ 2002

«الدولي» بدأ عهداً اقتصادياً جديداً كأول بنك محلي خاض تجربة التحول في القطاع المصرفي الكويتي

بدأ العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بتاريخ 1 يوليو 2007

نجح البنك منذ تحوله في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات عملائه وتطلعاتهم

ساهم «الدولي» في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت استمراراً لنهجه بدءاً بمساهمته في النهضة العمرانية

حصد العديد من الجوائز الدولية والإقليمية أبرزها جائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة

قدم الكثير من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والخيرية والأنشطة الرياضية والبيئية والصحية والوطنية

في ظل الحاجة المتنامية لوجود بنك متخصص في القطاع العقاري بالكويت، تأسس بنك الكويت الدولي باسم (البنك العقاري الكويتي) في عام 1973، ليكون واحدا من أعرق المصارف الكويتية.

وقد نجح البنك خلال مسيرته في تأدية دور محوري، ساهم من خلاله وبشكل فعال في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها البلاد، وذلك من خلال تمويله لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في ذلك الوقت، وهو القطاع العقاري.

علما بأن نشاطه لم يقتصر في ذلك الحين على تمويل القطاع العقاري فحسب، بل كان يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية العقارية المتخصصة.

هذا، ويحتفل بنك الكويت الدولي خلال العام الحالي بمرور 10 أعوام على تحوله من بنك عقاري متخصص إلى بنك إسلامي شامل.

بدأت القصة بعد أن ناقش مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي سابقا، بنك الكويت الدولي حاليا، في عام 2002 فكرة التحول من بنك عقاري متخصص إلى بنك يعمل وفق النموذج الإسلامي وأقرها من حيث المبدأ والتوجه، وأوصى بتكليف شركة استشارية لدراسة الفكرة وتوفير الدعم العملي والفني للقرار، ومن بعدها جاء الرد إيجابيا ليدعم قرار التحول ويوصي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجازه من دون أي تأخير.

لقد اتخذ البنك العقاري الكويتي «سابقا» قرار التحول إلى بنك إسلامي شامل يقدم الخدمات المصرفية المتكاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولتشهد منطقة الشرق الأوسط أول عملية تحول من هذا النوع، وليسطع نجم بنك الكويت الدولي في سماء العمل المصرفي الإسلامي منذ عام 2007.

وليكمل مسيرته الطويلة متسلحا بخبرته المصرفية الممتدة لعقود، تلك التي سخرها «الدولي» لغرض تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه الكرام، وليواصل مسيرة عطائه التي امتدت لتصل في مجملها إلى 44 عاما.

«الدولي» يطلق استراتيجيته الشاملة (2015 - 2020)

وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على المكانة التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة، ولضمان مواكبة آخر التطورات وأحدث ممارسات العمل المصرفي المتطور، تبنى «الدولي» في 2015 استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير أنشطة أعمال «الدولي» من خلال مجموعة من الأهداف المدروسة بعناية، حيث تسعى استراتيجية «الدولي» إلى تحسين جودة أصول البنك، وتعظيم عوائد مساهميه، واتباع أحدث ممارسات العمل المصرفي القائمة على الابتكار والإبداع، مع ضمان الاستغلال الأمثل لأحدث الأساليب التكنولوجية، وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لعملاء البنك، ويضمن مستويات ربحية متنامية ومستدامة، وليكون «الدولي» البنك الإسلامي المفضل في الكويت، والجهة الأكثر استقطابا للكوادر الوطنية الماهرة.

لقد انعكس تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة إيجابا على التصنيف الائتماني للبنك خلال العام 2016، حيث قامت وكالة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت القدرة الذاتية له عند درجة «bb-»، وذلك على ضوء النتائج الإيجابية التي حققها على أكثر من صعيد.

حيث أوضحت «فيتش» أن بنك الكويت الدولي يواصل الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة نسبيا في الكويت بالرغم من التبعات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

كما أن البنك لا يزال عرضة لتباطؤ مستوى النمو الاقتصادي، إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعتقد أن استمرار الإنفاق الرأسمالـي وفقا للخطط الحكوميــة سيخفض جزئيا من مستوى تلك الضغوطات.

ويعتبـر تثبيت ورفـــع تصنيفات «الدولي» أحد المؤشرات على مدى متانة مركـــزه المالــي وسلامــــة الاستراتيجية التي وضعها في ظل التحديات التي كان يشهدها السوق الكويتي في تلك الآونة، حيث حقق البنك خلال العامين الماضيين ومنذ بداية العام 2017 خاصة نموا مستمرا في الأرباح وحسابات المودعين وخاصة وديعة أرزاق ووديعة البشرى بمعدلات قياسية تؤكد نجاحه في تحقيق الأهداف التي وضعها حتى الآن، والتي تركز على تحسين وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه لتناسب متطلباتهم وظروف السوق، استعدادا لاستكمال المرحلة التالية من خطته الاستراتيجية خلال العام الحالي والمتمثلة في تعزيز الميزة التنافسية للبنك في السوق وتقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة، وهي المرحلة التي بدأها فعليا من خلال تطويره لبعض خدماته واستحداث خدمات مبتكرة أخرى.

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات «الدولي»

وعرفانا بالجميل لهذا الوطن ومواطنيه، تعزز إيمان «الدولي» الراسخ ومنذ انطلاقه بضرورة مساهمته كأحد أبرز المؤسسات الكويتية في بناء وتعزيز الواقع الاجتماعي والاقتصــــادي للمجتمــع الكويتي ضمن إطار التزامه التام بمسؤوليته الاجتماعية، حيث تعزز هذا الالتزام مع تحول «الدولي» إلى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، فشغلت مصالح المجتمع وتنميته حيزا كبيرا من أنشطته.

وقد حرص «الدولي» على مد جسور التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية للمساهمة في النهوض بالمسار الاقتصادي والتنموي للبلاد وكل مؤسســات وهيئـــات المجتمع المدني، وذلك حين ضمن خططه السنوية برنامجا كاملا للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة ودعمها ورعايتها أيا كان نوعها سواء ثقافية، خيرية، دينية، اجتماعية، بيئية أو رياضية، ناهيك عن مساهماته التي يقدمها للقطاع الصحي ودور الرعاية الاجتماعية، ومراكز رعاية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكبار السن.

كما تبنى «الدولي» في السنوات الأخيرة مبادرة دعم المسيرة التعليمية من خلال المساهمة في نشر الثقافة المصرفية والمالية وتدريب الطلاب ومساعدتهم في إنجاز بحوثهم الأكاديمية، ومساهمته الفاعلة في نشر الوعي بأساسيات العمل المصرفي الإسلامي من خلال الندوات والمحاضرات والورش التدريبية التي يقوم بتنظيمها أو رعايتها ضمن جهوده الرامية للمساهمة في رفع مستويات الشمول المالي في الكويت.

وقد ساهم كل ما سبق في حصول «الدولي» على جائزة «درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية الاجتماعية» للعامين 2015 و2016 من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، كما حصل أيضا على «جائزة المسؤولية الاجتماعية» من «بانكر ميدل ايست» لعامي 2015 و2016.

وانعكاسا لإنجازات البنك خلال العام 2017 كونه أحد أعمدة القطاع المصرفي الكويتي، فقد حاز العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والعالمية البارزة، والتي توجت مسيرته المفعمة بالتقدم والنجاحات المتتالية، وقد كان أبرزها حصوله على الجوائز التالية: جائزة «أفضل رئيس مجلس إدارة في قطاع المصرفية الإسلامية» لعام 2017 من قبل مجلة وورلد فاينانس، جائزة «أفضل مدير أمن معلومات» من قبل جوائز الشرق الأوسط لأمن المعلومات «MESA 2017»، جائزة «أفضل 100 رئيس أمن معلومات - CISO 100» من قبل جوائز الشرق الأوسط لأمن المعلومات «MESA 2017»، جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية» لعام 2017 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، فضلا عن جائزة «أفضل إدارة التغيير في الكويت» لعام 2017 من قبل مجلة بانكر ميدل إيست، وحصوله مؤخرا على جائزة «التميز في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية» من قبل اتحاد المصارف العربية.

واليوم، يمضي «الدولي» قدما في تطبيق خططه الاستراتيجية الشاملــــة والواعدة، والتي تهدف إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية المتمثلة بوصوله ليكون البنك الإسلامي المفضل في الكويت، والجهة الأكثر استقطابا للعمالة الكويتية الشابـة الماهـــرة، والأكثر تلبية لتطلعات واحتياجات العملاء.

علما أن نجاح تجربة تحول البنك العقاري الكويتي إلى بنك الكويت الدولي هو نجاح للاقتصاد الكويتي برمته ولقطاع المصارف بصورة خاصة، كما يعكس المكانة التي بلغها هذا القطاع الريادي الذي حفظ للكويت إنجازا غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط، حيث أصبحت تجربة تحول «الدولي» مثالا يحتذى به في الأوساط المالية والمصرفية البحثية والأكاديمية.