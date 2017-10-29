في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الخاصة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال التعاون مع كبرى الشركات في الكويت، وقع البنك مؤخرا اتفاقية تعاون مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، حيث يصدر الوطني بموجبها بطاقة مسبقة الدفع للعملاء الحاصلين على قروض مقسطة أو استهلاكية بقيمة القرض من كيفك.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني - الكويت صلاح يوسف الفليج إن الاتفاقية الجديدة تنص على أن يتم إيداع قيمة القرض «مقسط أو استهلاكي» الذي يحصل عليه العميل من الشركة في بطاقته مسبقة الدفع التي يتم إصدارها لصالحه من البنك وتسليمها له.

وأضاف الفليج أن البطاقة المصدرة تتميز بإمكانية استخدامها سواء داخل الكويت أو خارجها، أو من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لما يمكن إيداعه في البطاقة يصل إلى مبلغ 20 ألف دينار.

وأوضح أن البطاقة مسبقة الدفع تساعد على تلبية احتياجات العملاء الباحثين دوما عن حلول مصرفية أسهل، كما توفر في الوقت ذاته حماية للعميل لما تقدمه من مستويات عالية من الحماية والأمان.

وثمن الفليج تعاون بنك الكويت الوطني مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في تقديم حلول مصرفية جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت والخليج، مؤكدا أن البنك يسعى دائما إلى الدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في مجالها لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية التي ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كفيك، طارق مشاري البحر إن هذه البطاقة تعد بمنزلة إضافة جديدة لما يقدمه قطاع الخدمات التمويلية في الشركة «TAMWILIA» لعملائه، بحيث تعد الاختيار الذكي الذين يحرصون من خلاله على التحكم بقيمة مدفوعاتهم بشكل سهل وآمن.

وأضاف البحر أن تعاون «كفيك» مع «الوطني» يهدف أولا إلى الارتقاء بتجربة العملاء عبر الاستمرار بتقديم حلول مبتكرة ورائدة في مجال الخدمات المصرفية، ويأتي ذلك حرصا من الشركة على توعية عملائها بالأدوات المصرفية التي يمكن من خلالها رفع مستويات الأمان.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يسعى جاهدا الى الارتقاء بمجموعة الخدمات والحلول نحو آفاق جديدة لا تخلو من التميز والابتكار هادفا إلى تلبية متطلبات عملائه بما يواكب التطور في مجال الخدمات المصرفية ويناسب أسلوب حياتهم بمنتهى المرونة التي تجسد بدورها مكانة البنك الرائدة في إطلاق أكثر الحلول ابتكارا على المستويين المحلي والإقليمي.

وتمنح بطاقة الوطني مسبقة الدفع مستخدميها مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجاتهم لمزيد من الراحة والسهولة من خلال فروعه الرئيسية في الكويت بجانب العديد من المدن والدول ومنها لندن، نيويورك، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، وغيرها، حيث يمكن للعملاء الاستعانة بخدمات البنك من خلال أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها أو عن طريق خدمة العملاء الهاتفية والتي يقدمها موظفو خدمة العملاء على مدار الساعة.