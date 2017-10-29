تبني آخر التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في النسخة الثانية من مؤتمر «عرب نت الكويت» الذي اقيمت فعالياته تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، وجمع أبرز المستثمرين وقادة القطاع الرقمي والمصرفي ورواد الأعمال.

وجاءت مشاركة «بيتك» من منطلق حرصه على التواجد في المؤتمرات والملتقيات التي من شأنها دعم القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز قطاع الاستثمار وتبادل الخبرات التي تصب في مصلحة التنمية الشاملة على جميع الاصعدة، وكذلك التعرف على آخر تطورات العالم الرقمي للاستفادة منها في العمل المصرفي وخدمة العميل.

وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية تحت عنوان «التكنولوجية المصرفية ـ الاتجاهات الجديدة والابتكار»، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك»، فادي الشالوحي إن «بيتك» حريص على تبني آخر التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية، مع الالتزام بالمعايير الأمنية وضوابط الجهات الرقابية التي هي من التحديات التي تحد نوعا ما من الإفراط في استخدام التكنولوجية إلا ضمن إطر معتمدة وآمنة جدا، مشيرا الى ان التطور الرقمي لا يمكنه ان يحل محل البنوك ولكن يلعب الدور الأكبر في العمليات المصرفية وطرق الدفع العصرية.

وأضاف الشالوحي «اننا نعيش الآن وسط التكنولوجيا وفي العالم الرقمي، وهم بين أيدينا، علينا أن نستفيد منهم ونتبناهم في أعمالنا لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة خبراتهم التكنولوجية».

وأوضـــح الشالوحـي ان «بيتك» زاد من حجم استثماراته في التكنولوجيا، وكان ذلك ملموسا في العديد من الخدمات المبتكرة التي اطلقها لعملائه ومنها خدمة KFH Wallet، المبتكرة للدفع الالكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية، لافتا الى أن «بيتك» هو أول بنك في الشرق الاوسط وافريقيا يطبق خدمة KFH Wallet، المدعومة بخدمة ماستركارد للتمكين الرقمي للدفع عبر الهواتف الذكية (MDES)، وهي منصة مبتكرة تساعد على تحويل اي جهاز متصل بالإنترنت الى جهاز دفع الكتروني، مشيرا الى ان هذه الخدمة تقوم على نظام الامان المتوافق مع تقنية EMV.

كما أطلق «بيتك» جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الذي يوفر مجموعة من الخدمات المصرفية، أبرزها السحب والإيداع من دون بطاقة، في تأكيد على حرص البنك على توفير معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي، من خلال وسائل التقنية الحديثة وعلى مدار الساعة.

وأطلق «بيتك» وللمرة الأولى في الكويت، خدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الانترنت بسرعة وأمان، وذلك لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.