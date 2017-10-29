تأسيس شركة جديدة لإدارة مبنى المطار المساند الجديد

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستطلب رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة عبر إعلان ستنشره الشركة الأسبوع المقبل في السوق المحلي والعالمي لطلب رئيس تنفيذي جديد للشركة تطلب فيه مجموعة من الاشتراطات الوظيفية والخبرات والمعايير الفنية اللازمة لشغل الوظيفة.

ويأتي هذا الإعلان تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في مجلس إدارة «الكويتية» في الاجتماع الذي تم في شهر أبريل الماضي بتكليف عضو مجلس الإدارة إبراهيم الخزام لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة 6 شهور كفترة انتقالية تتطلب الاستقرار وإدارة بعض الملفات الفنية المهمة، والتزاما من الخزام فإنه طلب في اجتماع مجلس الإدارة الأخير البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وذكرت أن الخزام عمل خلال الفترة الماضية على تحقيق مجموعة من النجاحات في الشركة والتي كان من أهمها التالي:

1- العمل على تأسيس شركة جديدة لإدارة مبنى المطار المساند الجديد.

2- زيادة الحصة السوقية للشركة والعمل على تحقيق حصة تصل إلى 50% من السوق المحلي خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتزامن مع استكمال تحديث أسطول «الكويتية» والتوسع في وجهات جديدة.

3- الانتقال في 19 مايو الماضي إلى نظام «أماديوس ألتيا» الرائد عالميا لإدارة عملية الجرد والحجوزات وإصدار التذاكر وبرامج العضوية، وذلك عقب تسعة أشهر من الإعداد ونقل البيانات والاختبار وتدريب الموظفين وإعادة الاختبار لمرات عديدة.

4- تدشين المنطقة الجديدة للوزن المبكر لأمتعة الركاب خارج مطار الكويت الدولي.

5- توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لابتعاث 180 طيارا لدراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران على حساب الدولة بدلا من أولياء الأمور، وهذا لم يحدث منذ أكثر من 25 عاما.

6- تحقيق الاستقرار الإداري داخل الشركة من حيث وضع الأسماء المناسبة في الأماكن المناسبة وخلق مناخ عمل مناسب بين كل العاملين.