أسست شركة الأجيال القادمة صندوقها الأول، ومقره القانوني ولاية Delaware في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم التوقيع مع شركاء من الكويت وSan Francisco في هذا الصندوق، الذي سيركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا أو الشركات المتعثرة عن طريق الاستحواذ على نسبة 51% أو أكثر من رأسمالها، ليقوم بإعادة هيكلة الشركات المستحوذ عليها.

وفي هذا الصدد، قال مدير الاستثمار في شركة الأجيال القادمة، عيد الشهري إن هذا الصندوق هو خلاصة عمل متواصل منذ تأسيس الشركة في 2011، ويجمع الصندوق مستثمرين لهم خبرة عريقة في إدارة الشركات الخاصة.

وتسعى شركة الأجيال القادمة لاستقطاب الاستثمارات والفرص المناسبة في قطاع التكنولوجيا من جميع دول الخليج، متسلحة بفريق عمل يملك خبرة عملية تتعدى 15 سنة في مجال الاستثمار وإعادة الهيكلة، وكذلك في مختلف قطاعات الاستثمار والملكية الخاصة.

وتوفر الشركة استشارات عالية القيمة للشركات الخاصة في الكويت، كما توفر رأس المال للشركات الخليجية في قطاعات التكنولوجيا.

كما يقوم فريق العمل في شركة الأجيال القادمة بالنظر إلى فرصتين للاستثمار بالوقت الحالي.

يذكر أن عيد الشهري كان مدير استثمار سابقا في الهيئة العامة للاستثمار وعمل مدة 10سنوات في الهيئة العامة للاستثمار ومن ضمنها 5 سنوات في إدارة الملكية الخاصة، وحصل على بكالوريوس هندسة في 2011، كما يحمل شهادة ماجستير إدارة أعمال من جامعة ماستريخت للإدارة.